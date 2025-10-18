Paul vio la roja por golpear la pantalla y romper el VAR
El mediocentro, que junto a Juan Sebastián serán baja en Gijón, fue expulsado al descanso "por golpear el monitor del sistema VAR cuando se dirigía al túnel de vestuarios tras la finalización de la primera mitad, quedando la pantalla dañada y sin posibilidad de mostrar imagen alguna»
El acta redactada por Dámaso Arcediano Monescillo recoge que Paul Akouokou fue expulsado al descanso con tarjeta roja directa «por golpear el monitor del sistema VAR cuando se dirigía al túnel de vestuarios tras la finalización de la primera mitad, quedando la pantalla dañada y sin posibilidad de mostrar imagen alguna».
El colegiado refleja que «en el momento de entrar al túnel de vestuarios observo el daño ocasionado en la pantalla y, durante el descanso, a instancias del VAR, recibo la información sobre el jugador responsable de la acción».
Ni Paul ni Juan Sebastián, también expulsado en la primera mitad, estarán el próximo domingo ante el Sporting.
