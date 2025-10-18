En Directo
Real Zaragoza - Cultural Leonesa, en directo: Manu Justo y Chacón lo encarrilan al descanso
Los de Larraz, con 10 por expulsión de Juan Sebastián, que también hizo penalti
Zaragoza
48'
Descanso
48'
Golazo de Chacón de falta
47'
Amarilla a Andrada y Akouokou
45'
3 minutos de añadido
44'
Badía bloca un centro de Francho
41'
¡Qué parada de Badía a Bazdar!
40'
Gol de Manu Justo de penalti
40'
Penalti para la Cultural y expulsión de Juan Sebastián
36'
Fuera el disparo de Guti
33'
Amarilla a Insua
