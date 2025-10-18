Solo Saidu se salva en la infamia. Las puntuaciones del Real Zaragoza-Cultural

EL MEJOR: Saidu (5)

Digno. Tiró de orgullo y amor propio para, al menos, morir de pie.

Andrada | 0 |

Desastroso. Fueron cinco pero pudieron ser diez. Un desastre.

Juan Sebastián | 0 |

Señalado. Su error cerca del descanso fue letal. Pecado mortal del canterano.

Insua | 0 |

Lento. Pesado, pausado y fuera del partido. Superado por todo y por todos.

Radovanovic | 0 |

Perdido. No se enteró del partido y se desconectó enseguida. Como todos.

Pomares | 0 |

Inservible. Sus apariciones en ataque son tan escasas como vacías. Atrás, igual de mal.

Francho | 0 |

Pobre. Su implicación está fuera de toda duda, pero no se salva del desastre general.

Paul | 0 |

Borrado. Se borró del partido con su segunda expulsión consecutiva. Debe pagarlo.

Guti | 0 |

Silbado. Lo de marcharse al banco andando a pesar de todo debería explicarlo.

Moyano | 0 |

Invisible. Ni rastro del andaluz. Ha desaparecido del campo.

Bazdar | 0 |

Caótico. No hizo nada bien, ni siquiera colocarse. Un cero a la izquierda.

Dani Gómez | 0 |

Deficiente. De puntillas. Nada de nada. Sin perdón.

Aguirregabiria (2). Insulso.

Tasende (2). Desentendido.

Moya (2). Fuera.

Soberón (4). Implicado.