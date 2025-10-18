Solo Saidu se salva en la infamia. Las puntuaciones del Real Zaragoza-Cultural
EL MEJOR: Saidu (5)
Digno. Tiró de orgullo y amor propio para, al menos, morir de pie.
Andrada | 0 |
Desastroso. Fueron cinco pero pudieron ser diez. Un desastre.
Juan Sebastián | 0 |
Señalado. Su error cerca del descanso fue letal. Pecado mortal del canterano.
Insua | 0 |
Lento. Pesado, pausado y fuera del partido. Superado por todo y por todos.
Radovanovic | 0 |
Perdido. No se enteró del partido y se desconectó enseguida. Como todos.
Pomares | 0 |
Inservible. Sus apariciones en ataque son tan escasas como vacías. Atrás, igual de mal.
Francho | 0 |
Pobre. Su implicación está fuera de toda duda, pero no se salva del desastre general.
Paul | 0 |
Borrado. Se borró del partido con su segunda expulsión consecutiva. Debe pagarlo.
Guti | 0 |
Silbado. Lo de marcharse al banco andando a pesar de todo debería explicarlo.
Moyano | 0 |
Invisible. Ni rastro del andaluz. Ha desaparecido del campo.
Bazdar | 0 |
Caótico. No hizo nada bien, ni siquiera colocarse. Un cero a la izquierda.
Dani Gómez | 0 |
Deficiente. De puntillas. Nada de nada. Sin perdón.
Aguirregabiria (2). Insulso.
Tasende (2). Desentendido.
Moya (2). Fuera.
Soberón (4). Implicado.
