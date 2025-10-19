El Real Zaragoza planeaba dejar el filial en manos de Garcés y fichar un técnico para el juvenil

Al garete se han ido los planes que había ideado el Real Zaragoza en caso de que el equipo aragonés hubiese logrado la victoria el sábado ante la Cultural. En ese supuesto, la continuidad de Emilio Larraz en el primer equipo estaba asegurada a expensas de determinar si el zaragozano se mantenía en el cargo durante el resto del curso, algo sometido a la dictadura de los resultados. Pero el triunfo, que habría sacado al Zaragoza de la última plaza e iniciado una nueva era, hubiese dejado las cosas como estaban, es decir, con Larraz al mando y esa provisionalidad con la que el club envolvió su acceso al primer equipo, habría quedado relegada a favor de una estancia duradera. En definitiva, se habría ganado tiempo.

Faltaba por esclarecer cómo se habría reestructurado el resto del organigrama deportivo en caso de que Larraz continuara arriba y, por tanto, fuera de un filial que habría pasado a manos de Javier Garcés, actual entrenador del División de Honor juvenil. El aragonés ya ayudó a Ramón Lozano, director de cantera del Real Zaragoza, durante toda esta semana para cubrir la ausencia de Larraz y, de hecho, ha asumido este fin de semana una doble cita ya que no viajó el sábado con el resto de la expedición juvenil a Mallorca, donde el equipo ha jugado el domingo por la mañana y perdió (3-2) tras ir ganando 0-2.

El regreso de Larraz, que acaba contrato, al Aragón anula, en principio, el plan ideado por si se mantenía en el primer equipo

Garcés se quedó en Zaragoza para marchar a Tudela con el filial, que también se llevó un sofocón tras dejar escapar un 0-2 y tener que contentarse con un empate logrado por los navarros en el descuento tras un gran partido del Aragón. Y luego viajó hasta las Baleares para dirigir al juvenil. De este modo, Garcés ha estado durante esta semana en los dos equipos si bien en Tudela lo hizo acompañando a Ramón Lozano, que fue el que figuró en acta como primer entrenador.

En caso de que Larraz, que acaba contrato, se hubiera quedado en el primer equipo y Garcés en el filial, la idea era incorporar una nueva figura para hacerse cargo del División de Honor. Había varios candidatos, pero el mejor colocado era Diego Serrano, que salió en verano del Huesca tras dos temporadas en el Juvenil A. Ahora, una vez descartada la continuidad de Larraz y reactivada la búsqueda de entrenador para el primer equipo, todo apunta a que las cosas volverán a ser como antes y Emilio regresará al Deportivo Aragón, Garcés al División de Honor y Lozano a los despachos.