Paul Akouokou: "Perdí el control, me arrepiento de verdad"

El centrocampista Paul Akouokou, que fue expulsado en el descanso del partido ante la Cultural Leonesa por golpear el monitor del sistema VAR, ha pedido perdón en sus redes sociales por esa acción, que hizo que el Real Zaragoza se quedara con nueve futbolistas toda la segunda parte puesto que antes había visto la roja Juan Sebastián por el penalti que supuso el primer gol de la Cultural, que acabó ganando el partido por 0-5.

"Sé que decepcioné a mucha gente, pido disculpas por el gesto, sobre todo a ustedes, nuestros aficionados. Quise darlo todo, pero perdí el control al golepar el VAR y dejé al equipo en la primera parte. Me arrepiento de verdad. Gracias a los que siguen creyendo en nosotros, prometo levantarme y honrar esta camiseta", escribió en su cuenta de Instagram Paul, que es baja en Gijón ante el Sporting al menos por esa roja directa que vio en el descanso, aunque el Comité de Disciplina podría castigar la acción con más de un partido.

El acta redactada por Dámaso Arcediano Monescillo recoge que Paul Akouokou, que ya había visto una amarilla antes, fue expulsado al descanso con tarjeta roja directa «por golpear el monitor del sistema VAR cuando se dirigía al túnel de vestuarios tras la finalización de la primera mitad, quedando la pantalla dañada y sin posibilidad de mostrar imagen alguna».

El colegiado refleja que «en el momento de entrar al túnel de vestuarios observo el daño ocasionado en la pantalla y, durante el descanso, a instancias del VAR, recibo la información sobre el jugador responsable de la acción».