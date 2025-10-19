El Real Zaragoza busca entrenador para dirigir al equipo en Gijón: estas son las opciones

El Real Zaragoza reactiva la búsqueda de entrenador para acometer el segundo relevo del curso con apenas diez jornadas disputadas con el objetivo de que dirija al equipo el próximo domingo en Gijón.

Tras la debacle ante la Cultural Leonesa (0-5), el club tiene prácticamente descartado dar continuidad a Emilio Larraz, que, de este modo, regresaría al filial, y acelera ahora el rastreo destinado a contratar un nuevo técnico, el tercero de la temporada, para que tome las riendas cuanto antes en busca de una reacción obligada para salir del pozo en el que se encuentra hundido tras el desastroso inicio de temporada.

El Zaragoza, colista de la tabla con apenas 6 puntos sobre 30 posibles, vuelve al mercado de entrenadores, en el que podría estar obligado a recular en su intención inicial de no fichar a un técnico que no contara con el consenso absoluto de la propiedad y del director deportivo Txema Indias.

Entre los candidatos figura el valenciano Rubén Sellés, de 42 años, que hace un mes fue destituido del Sheffield United tras haber perdido los seis primeros partidos. El español, que también ha dirigido a Southampton, Reading y Hull City, es una de las opciones que se barajan y, en estos momentos, el mejor colocado, mientras que otras como JIM, Abelardo o Miguel Álvarez cuentan con escasas posibilidades o directamente no se contemplan. Otros como Luis García Plaza o Sergio, que eran los deseados, han declinado la posibilidad de llegar al Zaragoza.