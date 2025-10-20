La afición del Real Zaragoza estalla y planea movilizaciones: "El Zaragoza es nuestro y nadie nos lo va a poder arrebatar"

La afición del Real Zaragoza no puede más. La situación del equipo, colista a cinco puntos ya de la salvación, ha colmado la paciencia de una masa social que ya planea movilizaciones para mostrar su malestar y exigir responsabilidades.

En las últimas horas, las iniciativas particulares han inundado las redes sociales. Numerosos aficionados zaragocistas han llamado a salir a la calle y elevar una protesta dirigida a todos los estamentos del club, principalmente, a la propiedad.

Pero también las peñas estudian actuaciones a raelizar en los próximos días. El colectivo se reunirá "de forma urgente" este jueves para valorar y proponer "medidas a adoptar" ante "el indignante e insoportable momento que estamos viviendo", según reza un comunicado interno destinado desde la federación a los presidentes de las peñas.

El texto, al que ha tenido acceso este diario, deja constancia de la "profunda preocupación y enorme indignación" a la que, según las peñas, "nos conduce la situación que llevamos tiempo atravesando".

El colectivo, "al margen de comunicados de protesta e indignación que pudieran publicarse a través de las oportunas redes sociales", subraya, su malestar a través de su junta directiva y concluye el comunicado interno con un elocuente mensaje: "Aúpa siempre Real Zaragoza, porque es nuestro y nunca, nadie, nos lo va a poder arrebatar".