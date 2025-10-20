El canterano Enrique Clemente vive su mejor momento en Las Palmas: otro golazo

Enrique Clemente volvió a ser protagonista con la UD Las Palmas. El pasado domingo frente al Eibar el defensa firmó el tercer gol de la noche con un potente zurdazo desde fuera del área en el tiempo de descuento (minuto 92), asegurando la victoria por 3-1 en el Estadio de Gran Canaria. Tras el partido, el exjugador del Real Zaragoza, explicó: “Ha sido como habíamos hablado, que nos iban a venir hombre a hombre, y la clave era buscar superioridad arriba. En la segunda parte pudimos salir mejor y el plan funcionó”.

El tanto llegó cuando el Eibar buscaba el empate tras haber recortado distancias con el 2-1, pero Clemente se asomó al borde del área y soltó un zapatazo que sentenció el partido, desatando la alegría de los jugadores y la afición local. Con este triunfo, los de Luis García se colocan en la segunda posición de la tabla, a la espera de lo que haga este lunes el Cádiz frente al Burgos.

Pero este no es el primer gol destacado de Clemente de la temporada. En la segunda jornada de LaLiga Hypermotion, marcó un tanto que ya es considerado uno de los mejores del año: un golazo al estilo Maradona ante el Córdoba en el Nuevo Arcángel. En aquella ocasión, recorrió todo el campo desde su propia área, dejando atrás a varios rivales para terminar definiendo su jugada ante el portero. Clemente se lanzó al césped con los puños en alto mientras sus compañeros corrían a felicitarlo y muchos aficionados lo compararon con el tanto de Diego Armando Maradona en el Mundial de México de 1986.

Un jugador clave para Las Palmas

Formado en la cantera del Real Zaragoza, Clemente había regresado al club aragonés en la temporada 2024-2025 en calidad de cedido por la UD Las Palmas. Sin embargo, esta temporada ha vuelto al conjunto canario, donde se está ganando un lugar importante gracias a sus goles decisivos y carácter. Su aporte desde la defensa, en el lateral izquierdo, y ahora también en ataque, está siendo clave en el buen recorrido que está haciendo Las Palmas en esta campaña 25-26.