Ignacio Oruezábal se incorpora al Área Social y de Negocio del Real Zaragoza
El nuevo ejecutivo del club se incorpora tras siete años en el Valladolid, del que fue despedido en septiembre por la remodelación de la entidad pucelana tras su venta
S. V.
El Real Zaragoza, en el proceso de remodelación que lleva a cabo en el club, ha incorporado a Ignacio Oruezábal como uno de los responsables del Área Social y de Explotación de la entidad zaragocista, junto a Enrique Novella y Carlos Arranz. Oruezábal lleva una semana en la entidad.
El nuevo ejecutivo llega procedente del Real Valladolid, donde ha estado en las últimas siete temporadas como director de Desarrollo de Negocio del club pucelano, del que ha salido tras la reestructuración de esa entidad y con los despidos que se han producido tras el descenso y la venta del equipo blanquivioleta en mayo pasado. Antes trabajó en la empresa JOMA en el departamento de marketing.
