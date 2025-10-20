El Leganés, otra manita en casa de precedente cercano

El sangrante 0-5 que la Cultural Leonesa le endosó al Real Zaragoza el sábado en el Ibercaja Estadio, un resultado tan doloroso como tremendo, tiene un precedente en la historia del equipo zaragocista en Segunda y lo peor es que es muy reciente, aunque con el Zaragoza actual la capacidad de tocar fondo es realmente asombrosa y cuando parece que ya no da más de sí, empeora o al menos iguala lo que no hace ya mucho fue un varapalo. El Leganés, en el último partido con Juan Ignacio Martínez en la temporada 20-21, el 30 de mayo de 2021 en concreto, le hizo un 0-5 en La Romareda al conjunto aragonés.

La diferencia es que aquel día el equipo, tras una salvación milagrosa, ratificada en casa ante el Castellón en la jornada 40, llegaba con los deberes más que hecho y el resultado, aunque doloroso, no tuvo efectos clasificatorios y además se recibió en una Romareda vacía de la temporada poscovid. Dos goles de Juan Muñoz, uno de Bua, otro de Rubén Pardo y el de la manita definitiva de Miguel sellaron esa victoria del Leganés donde estaba Txema Indias de director deportivo, por cierto, aunque queda dicho que no enturbió en demasía la obra realizada por JIM, que siguió en el banquillo en la temporada siguiente, campaña que también completó, el último que lo ha hecho.

Sin embargo, la goleada encajada ante la Cultural Leonesa, con dos tantos de Paco Cortés, otros dos de Manu Justo y el de Luis Chacón, ha supuesto un terremoto que ha cortado de raíz cualquier posibilidad de que Larraz siguiera en el banquillo tras un partido muy marcado por las dos expulsiones, la de Juan Sebastián que supuso el penalti y la de Paul al descanso. En la segunda mitad, no hubo encuentro y cayeron otros tres tantos más.

Esas dos goleadas han sido las mayores en la categoría de plata del Zaragoza, si bien en esta época ha habido varias ocasiones en las que el rival ha marcado cuatro tantos, la última el Eldense, rival directo entonces en la lucha por la permanencia, en marzo pasado, en el 2-4 que dejó a Miguel Ángel Ramírez al borde del cese que llegó una semana después en Almería.

Mientras, en la 22-23 el Zaragoza de Fran Escribá cayó por 1-4 ante el Deportivo Alavés y con Víctor Fernández en el banquillo en la nefasta racha casera tras el parón por el covid tanto el Rayo Vallecano como el Oviedo firmaron un 2-4 en una Romareda vacía, cuando se dilapidaron las opciones de ascenso directo y se cayó en la eliminatoria del playoff con el Elche. Mientras, en la 44-45 también hay un partido de póker de goles en contra en casa, un 1-4 en concreto, contra el Alcoyano.

Mientras, las mayores goleadas encajadas como visitantes en Segunda tienen precedentes más antiguos, dos 6-0 en la 44-45 y en la 45-46, ante Racing de Santander y Nástic respectivamente, mientras que con el Llagostera en 2016, en el último partido de la 15-16, llegó un sonrojante 6-2 que dejó al Zaragoza de Lluís Carreras fuera de la promoción.