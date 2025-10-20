El mensaje de Larry Shy ante la situación del Real Zaragoza: "Poner cintas del Pilar en todos lados"

La situación del Real Zaragoza no deja de sorprender fuera de nuestras fronteras. Numerosas personalidades relacionadas con el mundo del deporte y algunos colaboradores de medios de comunicación se han manifestado estos días ante una racha que ha llevado al club a ser colista de Segunda División con 6 puntos en las diez primeras jornadas. La marcha de Gabi parece que no ha sido suficiente para que la dinámica deportiva cambie. Emilio Larraz se sentó este sábado en el banquillo del Ibercaja Estadio y no tuvo suerte.

El técnico del filial volverá a las filas del Deportivo Aragón cuando la directiva del Real Zaragoza sea capaz de cerrar a un nuevo entrenador para el primer equipo tras el "no" de varias de las primeras opciones. La situación que atraviesa uno de los equipos con más historia del fútbol español ha cruzado el charco y no ha sido para recibir unas palabras de Jorge Mas, presidente de la entidad blanquilla.

El mensaje de un estadounidense muy aragonés

Larry Shy Guy es un creador de contenido de Estados Unidos que cuenta con más de 190.000 seguidores en su cuenta de Instagram. El ciudadano de Michigan saltó a la fama hace un por de años por un peculiar motivo: el amor que siente por España. Así lo ha mostrado en algunas de sus redes sociales durante estos últimos tiempos y, siempre que puede, coge un vuelo a nuestro país para disfrutar de la cultura y distintas ciudades de la geografía española.

El estadounidense guarda un especial cariño por Zaragoza y Aragón. En su última publicación en su cuenta personal de Instagram y X, ha querido lanzar un mensaje de apoyo a todos los zaragocistas ante la situación que atraviesa el equipo blanquillo en las diez primeras jornadas ligueras. "Necesitamos la línea de tras en el medio campo para empezar a ser más fuertes. Nos vamos a tercera división", comienza a explicar Larry.

"Si el Real Zaragoza tiene problemas, les puedes dar unas cintas del Pilar", le sugiera al estadounidense la persona que se encuentra grabando el vídeo. "Gracias señorita. Dales las cintas a partir del próximo partido a todos los aficionados que vayan al campo. Atarlas a las sillas y puertas. Arrójenlas al campo. No nos rendiremos. Viva el Real Zaragoza", concluye el vídeo.