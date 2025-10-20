El Real Zaragoza confirma el regreso de Larraz al filial

Se acabó. Tan amarga como efímera ha sido la experiencia de Emilio Larraz al frente del primer equipo del Real Zaragoza. El club ha anunciado a primera hora de la tarde de este lunes que el técnico aragonés regresa al filial y que, por tanto, no seguirá en el banquillo tras el 0-5 encajado el pasado sábado ante la Cultural Leonesa.

Era un secreto a voces, pero la entidad corroboró en un comunicado que Larraz vuelve al Deportivo Aragón, en la zona alta del grupo segundo de Segunda RFEF, "para retomar sus funciones como primer entrenador de nuestro filial". En este sentido, recuerda que "la pasada semana, Larraz se puso al servicio del club en un momento complejo, asumiendo con entrega y responsabilidad la dirección del primer equipo y sentándose en el banquillo del Ibercaja Estadio en el encuentro frente a la Cultural Leonesa".

"Lla pasada semana, Larraz se puso al servicio del club en un momento complejo, asumiendo con entrega y responsabilidad la dirección del primer equipo y sentándose en el banquillo del Ibercaja Estadio en el encuentro frente a la Cultural Leonesa", expone el club en el comunicado

En el escrito, el Real Zaragoza ensalza la figura del entrenador aragonés, de 57 años, un "hombre de club y con más de 1.000 partidos dirigidos en su carrera, Larraz se encuentra en su tercera etapa en el Real Zaragoza, acumulando ya cinco temporadas al frente del filial".

"Desde el Real Zaragoza queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a Emilio Larraz y su equipo por su trabajo, compromiso y disposición incondicional para ayudar en todo momento al club. Su dedicación y sentimiento zaragocista son un ejemplo para todos. ¡Gracias por tu entrega, Emilio!", concluye.