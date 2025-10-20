Así será el contrato de Rubén Sellés en el Real Zaragoza: una apuesta a medio plazo

El Real Zaragoza anunciará en las próximas horas la llegada de Rubén Sellés al banquillo, el elegido para ocupar el lugr de Emilio Larraz el sábado y antes de Gabi ya que en la noche del domingo empezó la fase de redacción de contratos con el entrenador valenciano, que tras ser cesado del Sheffield United a mediados de septiembre, después de un mal inicio de temporada, tenía clubs interesados en España y en el extranjero, pero primaba un proyecto que no fuera solo a corto plazo, que tuviera una visión más lejana. Y el Zaragoza se lo va a dar, porque va a firmar por lo que queda de temporada (el equipo es colista y su realidad si desciende sería muy distinta) y una más en función de objetivos clasificatorios, que sería la permanencia en la categoría de plata.

Sellés viene de la mano de Pepe Monar, que trabaja en la agencia EMG y que curiosamente fue la figura clave en la llegada de Sinan Bakis al Zaragoza en el verano de 2023, cuando media Segunda se peleaba por el ariete turco tras un gran año en el Andorra, con 12 dianas y con la carta de libertad tras no renovar en ese club. Monar fue el artífice de esa llegada al Zaragoza de Bakis, aunque en este caso como intermediario y con como agente principal del delantero, que después ha rendido muy por debajo de las expectativas que se esperaban y este verano, estando en la rampa de salida después de un año de cesión en el Górnik polaco, no se marchó al Vanspor de Turquía y su salida se espera para enero

La negociación con Sellés se aceleró el domingo y el acuerdo está ya cerrado para que llegue el anuncio en las próximas horas, con el entrenador en Valencia esperando para viajar. A De 42 años, ha entrenado en las canteras del Valencia, en el juvenil de Liga Nacional, en el B, en 2020, y el Villarreal, en 2009, tiene una amplia experiencia fuera de España, donde ha sido entrenador asistente en Noruega (Stromsgodset) Azerbaiyán (Baku y Qarabag), Dinamarca (Aarhus y Copenhague), Grecia (Aris de Salónica), Rusia (Shinnik Yaroslav) o Inglaterra, en el Southampton.

En este club ingles ya fue míster interino y primer técnico durante unos meses, en el final de la temporada 22-23 y en la Premier, sin poder evitar el descenso de ese equipo, para pasar por el Reading, su experiencia más exitosa en la League One hasta diciembre de 2024, el Hull City, al que salvó del descenso en la Segunda inglesa en este 2025, y empezar el curso actual en el Sheffield United, también en la Championship, y ser destituido después de un mal inicio de campaña, con seis derrotas, cinco de ellas en Liga. La apuesta por Sellés es por un entrenador muy preparado y con amplios conocimientos, sobre todo tácticamente y con unos entreamientos muy intensos en el trabajo de campo, un técnico moderno y con mucho bagaje internacional, aunque de muy poco recorrido en España.