Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

LaLiga denuncia insultos al árbitro desde la grada del Ibercaja Estadio en el Real Zaragoza-Cultural

El informe recoge cinco momentos del encuentro en el que se entonó: "Hijo de puta", "cabrón" o "Dámaso, muérete"

Dámaso Arcediano Monescillo muestra la tarjeta armarlla a Radovanovic durante el Zaragoza-Cultural del sábado.

Dámaso Arcediano Monescillo muestra la tarjeta armarlla a Radovanovic durante el Zaragoza-Cultural del sábado. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Jorge Oto

Jorge Oto

Zaragoza

Fiel a su cita, LaLiga incluye al Real Zaragoza en su informe al Comité de Competición de la RFEF y a la Comisión Antiviolencia en el que incluye "aquellos cánticos que se producen en los encuentros de fútbol que inciten a la violencia o tengan un contenido insultante o intolerante".

Esta vez, la denuncia recoge cinco momentos del partido del pasado sábado entre el equipo aragonés y la Cultural Leonesa en la que, informa el escrito, se insultó al colegiado Arcediano Monescillo desde un sector de la grada del Ibercaja Estadio:

"En el minuto 46 de partido, un grupo de aficionados locales ubicados en los sectores 203 y 204 de la zona baja de Gol Sur, referenciados por su indumentaria, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico "Hijo de puta, hijo de puta”, dirigido al árbitro del encuentro", reza el texto, que añade otras cuatro situaciones: "En el minuto 48 de partido, un grupo de aficionados locales ubicados en los sectores 203 y 204 de la zona baja de Gol Sur, referenciados por su indumentaria, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico "Hijo de puta, hijo de puta”, dirigido al árbitro del encuentro"; "En el minuto 53 de partido, un grupo de aficionados locales ubicados en los sectores 203 y 204 de la zona baja de Gol Sur, referenciados por su indumentaria, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico "árbitro valiente, valiente hijo de puta”..

Noticias relacionadas y más

Los dos últimos se refieren a que "en el minuto 58 de partido, un grupo de aficionados locales ubicados en los sectores 203 y 204 de la zona baja de Gol Sur, referenciados por su indumentaria, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico "Dámaso, muérete”, dirigido al árbitro del encuentro" y "en el minuto 65 de partido, un grupo de aficionados locales ubicados en los sectores 203 y 204 de la zona baja de Gol Sur, referenciados por su indumentaria, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 5 segundos el cántico "eh, cabrón” dirigido presumiblemente hacia el árbitro.

TEMAS

  1. El Real Zaragoza busca entrenador para dirigir al equipo en Gijón: estas son las opciones
  2. El Real Zaragoza anuncia la llegada de Rubén Sellés para su banquillo: 'Confío en sacarlo adelante, por eso estoy aquí
  3. Los miserables. La crónica del Real Zaragoza-Cultural Leonesa (0-5)
  4. El Real Zaragoza sigue en caída libre y cae goleado ante la Cultural Leonesa (0-5)
  5. Un exjugador raja del Real Zaragoza tras el despido de Gabi: 'Por dentro está podrido
  6. El órdago a la grande de Txema Indias con Rubén Sellés y todo lo que el Real Zaragoza se juega en el envite
  7. El Real Zaragoza ya mira al mercado de enero
  8. Emilio Larraz cae en la trampa. La contracrónica del Real Zaragoza-Cultural Leonesa (0-5)

El Real Zaragoza no aclara si Larraz habría seguido en caso de victoria ante la Cultural

El Real Zaragoza no aclara si Larraz habría seguido en caso de victoria ante la Cultural

LaLiga denuncia insultos al árbitro desde la grada del Ibercaja Estadio en el Real Zaragoza-Cultural

LaLiga denuncia insultos al árbitro desde la grada del Ibercaja Estadio en el Real Zaragoza-Cultural

El Real Zaragoza se encomienda a Sellés: "No sé si se puede hacer peor, llevo días sin dormir pero Rubén va a sacar esto adelante"

El Real Zaragoza se encomienda a Sellés: "No sé si se puede hacer peor, llevo días sin dormir pero Rubén va a sacar esto adelante"

Rubén Sellés, nuevo entrenador del Real Zaragoza: "Mi falta de experiencia nunca fue un hándicap, no voy a poner excusas"

Rubén Sellés, nuevo entrenador del Real Zaragoza: "Mi falta de experiencia nunca fue un hándicap, no voy a poner excusas"

El enfado del zaragocismo invade las redes sociales del Inter Miami: "Jorge Mas, culpable"

El enfado del zaragocismo invade las redes sociales del Inter Miami: "Jorge Mas, culpable"

El primer entrenamiento de Rubén Sellés al frente del Real Zaragoza: solo ante el peligro

El primer entrenamiento de Rubén Sellés al frente del Real Zaragoza: solo ante el peligro

El mensaje de Josep Pedrerol a la afición del Real Zaragoza: "Conozco muy bien a la ciudad, mucho ánimo"

El mensaje de Josep Pedrerol a la afición del Real Zaragoza: "Conozco muy bien a la ciudad, mucho ánimo"

La varita mágica de Rubén Sellés y la hora de exigir mucho más a los futbolistas del Real Zaragoza

La varita mágica de Rubén Sellés y la hora de exigir mucho más a los futbolistas del Real Zaragoza
Tracking Pixel Contents