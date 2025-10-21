LaLiga denuncia insultos al árbitro desde la grada del Ibercaja Estadio en el Real Zaragoza-Cultural

Fiel a su cita, LaLiga incluye al Real Zaragoza en su informe al Comité de Competición de la RFEF y a la Comisión Antiviolencia en el que incluye "aquellos cánticos que se producen en los encuentros de fútbol que inciten a la violencia o tengan un contenido insultante o intolerante".

Esta vez, la denuncia recoge cinco momentos del partido del pasado sábado entre el equipo aragonés y la Cultural Leonesa en la que, informa el escrito, se insultó al colegiado Arcediano Monescillo desde un sector de la grada del Ibercaja Estadio:

"En el minuto 46 de partido, un grupo de aficionados locales ubicados en los sectores 203 y 204 de la zona baja de Gol Sur, referenciados por su indumentaria, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico "Hijo de puta, hijo de puta” , dirigido al árbitro del encuentro", reza el texto, que añade otras cuatro situaciones: "En el minuto 48 de partido, un grupo de aficionados locales ubicados en los sectores 203 y 204 de la zona baja de Gol Sur, referenciados por su indumentaria, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico "Hijo de puta, hijo de puta” , dirigido al árbitro del encuentro"; "En el minuto 53 de partido, un grupo de aficionados locales ubicados en los sectores 203 y 204 de la zona baja de Gol Sur, referenciados por su indumentaria, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico "árbitro valiente, valiente hijo de puta” ..