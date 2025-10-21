El mensaje de Josep Pedrerol a la afición del Real Zaragoza: "Conozco muy bien a la ciudad, mucho ánimo"

El Real Zaragoza atraviesa uno de los momentos más delicados desde su descenso a Segunda División. Colista de la categoría con seis puntos en las primeras diez jornadas, la afición zaragocista anunciando movilizaciones para visibilizar su enfado y señalar a los culpables con caricaturas que se han pegado por la ciudad o la elección del tercer entrenador en apenas dos meses son algunas de las muestras que más preocupan a la hinchada blanquilla.

La derrota de este fin de semana contra la Cultural por cinco goles a cero se tradujo en una cadena de decisiones. La primera la vuelta de Emilio Larraz a las órdenes del Deportivo Aragón tras el partido de este fin de semana en el Ibercaja Estadio. La segunda, tomada por la directiva, ha sido la de elegir a Rubén Sellés como el encargado para salvar al Real Zaragoza de esta crisis.

La dramática situación del club está provocando numerosas reacciones en toda España. Tras las palabras de Juanma Castaño o Santiago Cañizares hace unos días en 'El Partidazo de COPE', Josep Pedrerol ha cogido el testigo del periodista de Gijón para lanzar un mensaje de ánimo a toda la afición del Real Zaragoza.

"Un abrazo a toda la gente del Real Zaragoza por lo mal que lo estáis pasando. Conozco muy bien a la ciudad de Zaragoza y muy bien a toda la afición. La quiero mucho. Me sabe mal por todo lo que están pasando. Mucho ánimo", confesó el periodista en el programa de ayer de 'El Chiringuito'. Esta no es la primera vez que Pedrerol le dedica tiempo al Real Zaragoza en alguno de sus programas. El catalán guarda un gran recuerdo de la ciudad tras llevar a cabo la mili hace ya unos años.