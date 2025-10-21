Presentación de Rubén Sellés como nuevo entrenador del Real Zaragoza, en directo
El Real Zaragoza presenta esta mañana a Rubén Sellés como nuevo entrenador tras la dura derrota sufrida en el Ibercaja Estadio frente a la Cultural Leonesa. El técnico valenciano, que ya ha dirigido esta mañana su primera sesión con el grupo en la Ciudad Deportiva, firma por lo que queda de temporada y una más en caso de que se consiga la permanencia en Segunda División.
