Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Presentación de Rubén Sellés como nuevo entrenador del Real Zaragoza, en directo

Presentación de Rubén Sellés como nuevo entrenador del Real Zaragoza, en directo

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El Real Zaragoza presenta esta mañana a Rubén Sellés como nuevo entrenador tras la dura derrota sufrida en el Ibercaja Estadio frente a la Cultural Leonesa. El técnico valenciano, que ya ha dirigido esta mañana su primera sesión con el grupo en la Ciudad Deportiva, firma por lo que queda de temporada y una más en caso de que se consiga la permanencia en Segunda División.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents