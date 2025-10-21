Rubén Sellés, nuevo entrenador del Real Zaragoza: "Mi falta de experiencia nunca fue un hándicap, no voy a poner excusas"

Rubén Sellés lo tiene claro. Su seguridad en sí mismo y la confianza en sus fuerzas fueron un soplo de aire fresco que irrumpió en una sala de prensa envuelta en congoja. El valenciano sabe transmitir y conoce a la perfección el discurso a emplear en este tipo de situaciones. De hecho, ya pasó por esto en Inglaterra, tanto en el Southampton como en el Reading o el Hull City, con suerte dispar. Ahora, sin embargo, llega al Real Zaragoza para afrontar su primera experiencia en el fútbol profesional español al mando de un histórico inmerso en la peor crsis de su historia. "En todas las competiciones en las que he estado antes no había trabajado antes, pero esa falta de experiencia nunca ha sido un hándicap", sentencia para salir al paso de las lógicas dudas acerca de si su perfil,es el indicado en semejante tesitura.

Pero Sellés se muestra fuerte. "Ahora todo el mundo piensa en el último partido y en el temor si el equipo no se mantiene, pero eso es lo primero que hay que erradicar y focalizarse en empezar a construir, ser sólido y confiar en uno mismo y en el de al lado. Se trata de trabajar duro para encontrar ese momento en que la dinámica cambie" y, a partir de ahí "puede venir algo emocionante".

Pero paso a paso. Lo primero es rescatar una esperanza que ahora el zaragocismo parece haber perdido. Para ello, Sellés llega "con la máxima ilusión y ambición para empezar a revertir la situación" con lo que hay y sin esperar a la apertura del mercado de fichajes. "No voy a poner excusas", afirma el entrenador, que detalla su manual de estilo. "Me gusta competir, ser organizados y verticales y agresivos. Quiero tener un equipo que represente lo que es este club y esta institución, dominante con balón cuando se pueda pero que sepa defender y estar organizado cuanto toque sufrir. Un equipo dinámico, que busque los partidos de cara y sea proactivo".

Se ha encontrado Sellés un vestuario "con síntomas de haber sufrido mucho" pero con el firme propósito de "dar un paso adelante y salir de esta situación". En su análisis, considera que la plantilla está "compensada y puede competir contra cualquiera".

Tendrá Sellés la ayuda de Toni Astorgano, un gran conocedor de la categoría y del zaragocismo, ya que fue socio del Zaragoza y pasó su infancia en Aragón "así que creo que estamos cubiertos y preparados para lo que venga". Y lo que viene es "un reto duro pero bonito y apasionante" y recuerrda que "me he movido relativamente bien en estos escenarios y veo muchos rasgos que me dicen que puedo hacerlo, por eso estoy aquí".

Llega el valenciano por una temporada con opción a seguir en caso de lograr la permanencia "pero intentaré estar mucho tiempo aquí" y reclama la ayuda de una afición que no puede más. "La gente quiere un equipo que vaya a por los partidos, agresivo y proactivo. Nosotros necesitamos que nadie se separe, estar todos juntos y darles motivos y luchar por cada palmo. Juntos podemos sacar adelante la situación, podemos hacerlo". Hacia ello depositará, asegura, "toda mi energía" pero lo primero es "competir desde la solidaridad y el trabajo duro".