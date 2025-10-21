El primer entrenamiento de Rubén Sellés al frente del Real Zaragoza: solo ante el peligro

Rubén Sellés ya ejerce como entrenador del Real Zaragoza. El valenciano ha dirigido este martes su primer entrenamiento al frente del equipo aragonés en una sesión marcada por las ausencias de los lesionados Keidi Bare y Paulino y la presencia del director general Fernando López.

Llega Sellés al Zaragoza solo, sin ayudantes más allá de Toni Astorgano, que fus su profesor en la universidad. Nacido en Extremadura pero con raíces aragoneses tras pasar su infancia en Villanueva de Gállego, Astorgano es preparador físico y entrenador UEFA Pro, formò parte del cuerpo técnico de Jordi Cruyff en China y de Eder Sarabia en el Andorra. En cuanto resuelve los pertinentes trámites burocráticos se incorporará al Zaragoza.

EN IMÁGENES | Primer entrenamiento de Rubén Sellés con el Real Zaragoza / Jaime Galindo

De 48 años, Astorgano, que ha trabajado para el Valencia o el Levante, también fue técnico ayudante en el Eldense. Ahora, llega al Zaragoza para convertirse en la mano derecha de Sellés, que el domingo dirigirá en Gijón su primer encuentro al frente del Zaragoza.

El resto del cuerpo técnico lo completan los preparadores físicos del club Miki Lampre y Pablo Quílez, además del psicóligo Jesús Cabrero y Joaquín Moso, el único del equipo de Larraz que se queda en el primer equipo, como preparador de porteros.