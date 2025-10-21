El Real Zaragoza no aclara si Larraz habría seguido en caso de victoria ante la Cultural

El efímero paso de Emilio Larraz por el primer equipo y la controvertida gestión del Real Zaragoza de la interinidad (o no) del técnico aragonés ocuparon un buen rato de la comparecencia de Txema Indias y Fernando López durante la presentación de Rubén Sellés como nuevo entrenador del conjunto aragonés.

Sin embargo, ni uno ni otro arrojaron luz sobre un panorama aún algo oscuro y envuelto en la ambigüedad con la que la entidad ha gestionado ese primer relevo en el banquillo. Primero fue un comunicado en el que no aparecía referencia alguna al carácter interino de Larraz, pero tampoco a la posibilidad de seguir al mando del primer equipo, lo que invitaba a pensar que el resultado del pasado sábado ante la Cultural (único encuentro en el que el club daba por segura la presencia de Larraz en el banco) iba a ser determinante para el futuro del entrenador zaragozano. La goleada dictó sentencia.

"Con Emilio hablamos la semana pasada. Le respeto muchísimo. Fue valiente y creyó en ponerse contra la Cultural. Nunca le engañamos ni nos engañó. No es basarte en un solo resultado. Si hubiéramos ganado, nos habríamos sentado con él para ver cuál era la mejor solución para todas las partes”, se limitó a decir el director deportivo, que, como previamente había hecho Fernando López, agradeció a Larraz y a Gabi su estancia al frente del Zaragoza. "Hablamos de ver cómo iba la semana., cogió un toro muy difícil y no hay que señalarle o culparle, al contrario", añadió.

El club confirmó el lunes, horas antes de anunciar la llegada de Rubén Sellés, que Larraz, que acaba contrato esta temporada, volvía al filial.