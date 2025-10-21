El Real Zaragoza se encomienda a Sellés: "No sé si se puede hacer peor, llevo días sin dormir pero Rubén va a sacar esto adelante"

El inicio de la era Sellés devuelve al Real Zaragoza a un lugar demasiado transitado en las últimas temporadas. De nuevo, un cambio de entrenador para volver a empezar pero, esta vez, todo es mucho más complicado. El equipo deambula por la última plaza de la tabla a cinco puntos ya de la salvación y la sensación general es de que la empresa, esta vez, es más compleja que nunca. Para ello, el club se pone en manos de Rubén Sellés, presentado este martes en el Ibercaja Estadio, un entrenador sin experiencia en Segunda. Ni siquiera en el fútbol profesional español, pero "es el que va a sacar esto adelante", coinciden en afirmar Fernando López, director general, y Txema Indias, director deportivo.

Ambos, escuderos del técnico en su puesta de largo, admiten que la actual situación "es responsabilidad de todos y todos somos culpables". De hecho, el donostiarra admite que "llevo días sin dormir, no sé si se puede hacer peor" pero tiene claro que "puede que seamos ahora el peor equipo de la categoría, pero no somos la peor plantilla. Me dirán que estoy loco, pero creo que tenemos un plantel equilibrado y compensado", apuntó Indias en una opinión, por cierto, compartida por Sellés.

No fue tan rotundo Indias al explicar la más que cuestionable gestion de la llegada y salida de Larraz, de vuelta al filial tras su amarga experiencia en el primer equipo. "Hablamos con él la semana pasada y fue valiente. Ni nos engañó ni lo engañamos y quedamos en volver a hablar después del partido ante la Cultural. Si se hubiese ganado se hubiese hecho lo mejor para todos", explicó sin salirse de la censurable ambigüedad con la que el club ha adornado todo este asunto desde el principio.

Tampoco quedó claro de quién es la apuesta por Sellés. "No me gusta hablar de eso, yo propongo nombres y el de Rubén estaba entre ellos", deslizó Indias, que reconoce, en cierto modo, que fue el propio técnico el que se ofreció: "Cuando perdimos 0-5 llamó y nos dijo que, si queríamos, él deseaba ser el entrenador del Zaragoza".

"Las decisiones se toman en conjunto, según grupos de trabajo", añadió López para referirse a la forma de funcionar en una propiedad en la que tampoco quedó claro si la deriva y la acumulación de fracasos pasarán factura en forma de cambios: "Lo que no ha funcionado se ha ido cambiando, como el homólogo anterior de Txema o el mio", expuso López, que entiende el mayúsculo enfado de una afición que prepara movilizaciones de protesta. "Claro que las entiedo, todos estamos dolidos y sufriendo, pero la única salida es estar todos juntos", recalcó.