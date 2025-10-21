El enfado del zaragocismo invade las redes sociales del Inter Miami: "Jorge Mas, culpable"

La afición del Real Zaragoza ha estallado tras la durísima derrota del pasado sábado en el Ibercaja Estadio frente a la Cultural Leonesa (0-5). La dirección deportiva ha reaccionado al resultado que deja otra semana más como colista al conjunto aragonés y ha contratado a Rubén Sellés como nuevo entrenador para lo que resta de temporada con opción a una más si logra una permanencia, que parece más complicada que nunca a pesar de no haber llegado todavía al ecuador del campeonato.

El Real Zaragoza solamente tiene seis puntos en su casillero y afronta un calendario complicado con partidos frente al Sporting de Gijón, Deportivo de la Coruña, Granada y Huesca con un duelo copero frente a la Mutilvera entre semana. La afición espera una reacción inmediata de un equipo que no ha rendido como se esperaba hasta el momento y es que parece que todas las apuestas de la dirección deportiva han fallado comenzando por la continuidad de Gabi.

Los aficionados del Real Zaragoza ya han anunciado movilizaciones y las peñas se reúnen el jueves para ver qué medidas tomar. Las redes sociales se han convertido en la plataforma donde el zaragocismo sigue expresando su enfado a diario. Un cabreo que no solo se dirige hacia el cuerpo técnico y la dirección deportiva sino que también señala directamente a la propiedad con Jorge Más a la cabeza.

Boicot zaragocista

Tal es la indignación de la afición zaragocista que ha decidido invadir las redes sociales del Inter de Miami, buque insignia del proyecto futbolístico de Jorge Mas con una plantilla donde están Messi, Luis Suárez, Busquets o Jordi Alba. El conjunto norteamericano ocupa la tercera posición de la MLS a tan solo un punto del líder Philadelphia.

La última publicación del Inter de Miami, una colaboración con la marca de higiene masculina Old Spice, ha sido 'boicoteada' por la afición del Real Zaragoza. Anteriormente, ya habían hecho lo mismo con otra publicación del club norteamericano anunciando a Messi como jugador de la jornada. El tuit se ha hecho viral por los comentarios zaragocistas señalando directamente la gestión de Jorge Más, que estuvo hace aproximadamente un mes en el Ibercaja Estadio viendo al Zaragoza contra el Valladolid. "Jorge Más, culpable", se puede leer en innumerables comentarios de un cartel con su cara tachada. La afición también señala a Fernando López, director general, Mariano Aguilar, consejero, y Juan Forcén, consejero y accionista.