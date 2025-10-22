Cuatro partidos de sanción al jugador del Real Zaragoza Paul Akouokou por romper la pantalla del VAR

Paul Akouokou se perderá los cuatro próximos partidos del Real Zaragoza, según la sanción aplicada por el Comité de Disciplina y que se ha conocido este miércoles. El castigo supone la sanción mínima (entre 4 y 15 encuentros) aplicada en casos de infracción grave como ha sido considerado el puñetazo que el jugador blanquillo propinó a la pantalla del VAR en el descanso del partido del pasado sábado ante la Cultural Leonesa.

De este modo, el comité ha aplicado el artículo 105 para castigar con cuatro encuentros al marfileño "por conductas contrarias al buen orden deportivo" y sanciona con un partido a Juan Sebastián, que vio la roja directa en el tramo final de la primera parte por cometer penalti sobre Justo cuando este se disponía a rematar desde el área pequeña. La pena máxima y consiguiente expulsión del lateral aragonés fue el principio del fin para un Zaragoza que acabó perdiendo 0-5.

En principio, se perderá los encuentros frente a Sporting, Deportivo y Granada, en Liga, y el del miércoles en Copa frente a la Mutilvera, si bien el club está estudiando presentar recurso

De este modo, la baja de Paul priva a Sellés de un jugador que ha venido siendo titular indiscutible desde el comienzo del curso. El centrocampista, que ya se perdió el choque en Almería tras haber sido expulsado, entonces por doble amarilla, una semana antes frente al Córdoba, no volvéra, en principio, hasta el derbi ante el Huesca, fijado para el 11 de noviembre, si bien el Real Zaragoza ya ha anunciado que recurrirá la sanción.

Paul ya se disculpó a través de las redes sociales por su comportamiento frente a la Cultural. "Sé que decepcioné a mucha gente, pido disculpas por el gesto, sobre todo a ustedes, nuestros aficionados. Quise darlo todo, pero perdí el control al golpear el VAR y dejé al equipo en la primera parte. Me arrepiento de verdad. Gracias a los que siguen creyendo en nosotros, prometo levantarme y honrar esta camiseta", escribió en su cuenta de Instagram.

El acta redactada por Dámaso Arcediano Monescillo recoge que Paul Akouokou, que ya había visto una amarilla antes, fue expulsado al descanso con tarjeta roja directa «por golpear el monitor del sistema VAR cuando se dirigía al túnel de vestuarios tras la finalización de la primera mitad, quedando la pantalla dañada y sin posibilidad de mostrar imagen alguna».

El colegiado refleja que «en el momento de entrar al túnel de vestuarios observo el daño ocasionado en la pantalla y, durante el descanso, a instancias del VAR, recibo la información sobre el jugador responsable de la acción».