Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El detalle de Rubén Sellés con Txema Indias que acabó convenciendo al director deportivo del Real Zaragoza

El dirigente contó en la presentación una conversación privada que fue clave para su fichaje

Txema Indias, Rubén Sellés y Fernando López, en la presentación del técnico.

Txema Indias, Rubén Sellés y Fernando López, en la presentación del técnico. / Laura Trives

Luis Alloza

Zaragoza

Rubén Sellés ya es el nuevo entrenador del Real Zaragoza, ya ha dirigido al equipo en entrenamientos y ha sido presentado como técnico blanquillo.

Después de la destitución de Gabi, el Real Zaragoza echó redes en la búsqueda de un nuevo técnico, uno con experiencia y contrastado, pero se encontró con la negativa de Luis García Plaza o Sergio González. Además, también recibió ofrecimientos como el de Abelardo Fernández, Rubén Albés, Nafti o JIM, pero al no convencer ninguno se optó por ganar tiempo y darle el equipo a Emilio Larraz sin un mensaje claro sobre si era interino para un partido o se iba a quedar.

Y entonces llegó el descalabro frente a la Cultural Leonesa, un 0-5 vergonzoso de un Real Zaragoza en caída libre. Y en ese momento, Rubén Sellés dio un paso al frente y le dijo a Txema Indias que quería ser el entrenador si lo consideraba, que estaba preparado y convencido de ello pese a la complicadísima situación del equipo aragonés. Y eso dijo mucho para el dirigente, que acabó convenciéndose, junto a su currículum y estilo de juego, de que el valenciano era el ideal para tratar de sacar esta situación adelante.

Noticias relacionadas y más

Así lo desveló Txema Indias en la rueda de prensa de presentación de Rubén Sellés: "Después de perder 0–5, en un día durísimo, te llegan muchos mensajes de ánimo. Uno fue de Rubén diciendo que se había perdido 0–5, pero que si queríamos, él quería ser entrenador del Real Zaragoza y eso dijo mucho. Queremos agradecer que diera ese paso y que fuera valiente", resaltó el director deportivo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El Real Zaragoza busca entrenador para dirigir al equipo en Gijón: estas son las opciones
  2. El Real Zaragoza anuncia la llegada de Rubén Sellés para su banquillo: 'Confío en sacarlo adelante, por eso estoy aquí
  3. Los miserables. La crónica del Real Zaragoza-Cultural Leonesa (0-5)
  4. El Real Zaragoza sigue en caída libre y cae goleado ante la Cultural Leonesa (0-5)
  5. El órdago a la grande de Txema Indias con Rubén Sellés y todo lo que el Real Zaragoza se juega en el envite
  6. El Real Zaragoza ya mira al mercado de enero
  7. Santiago Cañizares sobre el Real Zaragoza: 'Muchos entrenadores quieren ir pero los salarios que ofrecen son muy pobres
  8. Emilio Larraz cae en la trampa. La contracrónica del Real Zaragoza-Cultural Leonesa (0-5)

El Real Zaragoza se despide de Elena Cuesta: "Daba igual el clima o el rival, siempre estabas con nosotros"

El Real Zaragoza se despide de Elena Cuesta: "Daba igual el clima o el rival, siempre estabas con nosotros"

El detalle de Rubén Sellés con Txema Indias que acabó convenciendo al director deportivo del Real Zaragoza

El detalle de Rubén Sellés con Txema Indias que acabó convenciendo al director deportivo del Real Zaragoza

Las peñas claman por el Real Zaragoza: "Lo que reclamamos es dignidad"

Las peñas claman por el Real Zaragoza: "Lo que reclamamos es dignidad"

Clemente, de su cesión al Zaragoza a prorrogar su contrato con Las Palmas

Clemente, de su cesión al Zaragoza a prorrogar su contrato con Las Palmas

El Real Zaragoza se encomienda a Sellés: "No sé si se puede hacer peor, llevo días sin dormir pero Rubén va a sacar esto adelante"

El Real Zaragoza se encomienda a Sellés: "No sé si se puede hacer peor, llevo días sin dormir pero Rubén va a sacar esto adelante"

La varita mágica de Rubén Sellés y la hora de exigir mucho más a los futbolistas del Real Zaragoza

La varita mágica de Rubén Sellés y la hora de exigir mucho más a los futbolistas del Real Zaragoza

El Real Zaragoza no aclara si Larraz habría seguido en caso de victoria ante la Cultural

El Real Zaragoza no aclara si Larraz habría seguido en caso de victoria ante la Cultural

LaLiga denuncia insultos al árbitro desde la grada del Ibercaja Estadio en el Real Zaragoza-Cultural

LaLiga denuncia insultos al árbitro desde la grada del Ibercaja Estadio en el Real Zaragoza-Cultural
Tracking Pixel Contents