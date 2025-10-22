El detalle de Rubén Sellés con Txema Indias que acabó convenciendo al director deportivo del Real Zaragoza

Rubén Sellés ya es el nuevo entrenador del Real Zaragoza, ya ha dirigido al equipo en entrenamientos y ha sido presentado como técnico blanquillo.

Después de la destitución de Gabi, el Real Zaragoza echó redes en la búsqueda de un nuevo técnico, uno con experiencia y contrastado, pero se encontró con la negativa de Luis García Plaza o Sergio González. Además, también recibió ofrecimientos como el de Abelardo Fernández, Rubén Albés, Nafti o JIM, pero al no convencer ninguno se optó por ganar tiempo y darle el equipo a Emilio Larraz sin un mensaje claro sobre si era interino para un partido o se iba a quedar.

Y entonces llegó el descalabro frente a la Cultural Leonesa, un 0-5 vergonzoso de un Real Zaragoza en caída libre. Y en ese momento, Rubén Sellés dio un paso al frente y le dijo a Txema Indias que quería ser el entrenador si lo consideraba, que estaba preparado y convencido de ello pese a la complicadísima situación del equipo aragonés. Y eso dijo mucho para el dirigente, que acabó convenciéndose, junto a su currículum y estilo de juego, de que el valenciano era el ideal para tratar de sacar esta situación adelante.

Así lo desveló Txema Indias en la rueda de prensa de presentación de Rubén Sellés: "Después de perder 0–5, en un día durísimo, te llegan muchos mensajes de ánimo. Uno fue de Rubén diciendo que se había perdido 0–5, pero que si queríamos, él quería ser entrenador del Real Zaragoza y eso dijo mucho. Queremos agradecer que diera ese paso y que fuera valiente", resaltó el director deportivo.