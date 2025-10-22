Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Insua, por reparto de cargas, baja en el entrenamiento del Real Zaragoza

El central no se ejercita en una sesión de nuevo sin Paulino ni Keidi Bare

Insua saluda a Fornos al término del encuentro del pasado sábado ante la Cultural.

Insua saluda a Fornos al término del encuentro del pasado sábado ante la Cultural. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Jorge Oto

Jorge Oto

Zaragoza

Pablo Insua no se ha ejercitado este miércoles con sus compañeros en la segunda sesión dirigida por Rubén Sellés. El central no estuvo presente en el entrenamiento por reparto de cargas y, de este modo, se unió a Keidi Bare, convaleciente tras ser intervenido de apendicitis, y Paulino, en la recta final de la recuperación de una microrrotura muscular, como bajas en una sesión que contó con la presencia del meta Obón y de Hugo Pinilla como representantes del Deportivo Aragón, además de la ya fija de Saidu.

El Real Zaragoza volverá a ejercitarse este jueves a las 10.30,horas en la Ciudad Deportiva para seguir preparando el encuentro que le medirá el domingo (18.30) al Sporting en tierras asturianas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El Real Zaragoza busca entrenador para dirigir al equipo en Gijón: estas son las opciones
  2. El Real Zaragoza anuncia la llegada de Rubén Sellés para su banquillo: 'Confío en sacarlo adelante, por eso estoy aquí
  3. Los miserables. La crónica del Real Zaragoza-Cultural Leonesa (0-5)
  4. El Real Zaragoza sigue en caída libre y cae goleado ante la Cultural Leonesa (0-5)
  5. El órdago a la grande de Txema Indias con Rubén Sellés y todo lo que el Real Zaragoza se juega en el envite
  6. El Real Zaragoza ya mira al mercado de enero
  7. Santiago Cañizares sobre el Real Zaragoza: 'Muchos entrenadores quieren ir pero los salarios que ofrecen son muy pobres
  8. Emilio Larraz cae en la trampa. La contracrónica del Real Zaragoza-Cultural Leonesa (0-5)

Insua, por reparto de cargas, baja en el entrenamiento del Real Zaragoza

Insua, por reparto de cargas, baja en el entrenamiento del Real Zaragoza

Las primeras palabras de Sellés a los jugadores: "Para mí ahora mismo, tanto el Real Zaragoza como todas las personas que están aquí son los mejores del mundo"

Las primeras palabras de Sellés a los jugadores: "Para mí ahora mismo, tanto el Real Zaragoza como todas las personas que están aquí son los mejores del mundo"

El Real Zaragoza se despide de Elena Cuesta: "Daba igual el clima o el rival, siempre estabas con nosotros"

El Real Zaragoza se despide de Elena Cuesta: "Daba igual el clima o el rival, siempre estabas con nosotros"

El detalle de Rubén Sellés con Txema Indias que acabó convenciendo al director deportivo del Real Zaragoza

El detalle de Rubén Sellés con Txema Indias que acabó convenciendo al director deportivo del Real Zaragoza

Las peñas claman por el Real Zaragoza: "Lo que reclamamos es dignidad"

Las peñas claman por el Real Zaragoza: "Lo que reclamamos es dignidad"

Clemente, de su cesión al Zaragoza a prorrogar su contrato con Las Palmas

Clemente, de su cesión al Zaragoza a prorrogar su contrato con Las Palmas

El Real Zaragoza se encomienda a Sellés: "No sé si se puede hacer peor, llevo días sin dormir pero Rubén va a sacar esto adelante"

El Real Zaragoza se encomienda a Sellés: "No sé si se puede hacer peor, llevo días sin dormir pero Rubén va a sacar esto adelante"

La varita mágica de Rubén Sellés y la hora de exigir mucho más a los futbolistas del Real Zaragoza

La varita mágica de Rubén Sellés y la hora de exigir mucho más a los futbolistas del Real Zaragoza
Tracking Pixel Contents