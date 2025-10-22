Insua, por reparto de cargas, baja en el entrenamiento del Real Zaragoza
El central no se ejercita en una sesión de nuevo sin Paulino ni Keidi Bare
Pablo Insua no se ha ejercitado este miércoles con sus compañeros en la segunda sesión dirigida por Rubén Sellés. El central no estuvo presente en el entrenamiento por reparto de cargas y, de este modo, se unió a Keidi Bare, convaleciente tras ser intervenido de apendicitis, y Paulino, en la recta final de la recuperación de una microrrotura muscular, como bajas en una sesión que contó con la presencia del meta Obón y de Hugo Pinilla como representantes del Deportivo Aragón, además de la ya fija de Saidu.
El Real Zaragoza volverá a ejercitarse este jueves a las 10.30,horas en la Ciudad Deportiva para seguir preparando el encuentro que le medirá el domingo (18.30) al Sporting en tierras asturianas.
