Las peñas claman por el Real Zaragoza: "Lo que reclamamos es dignidad"

El Real Zaragoza protagonizó este sábado la peor actuación de la Segunda División en lo que va de campaña y lo hizo, por si fuera poco, contra el penúltimo clasificado. La imagen que viene dando el club desde el inicio de campaña, que se suma a la de los últimos años con una consecución de entrenadores cada vez más perecederos, ha llevado a los aficionados a tomar cartas en el asunto: «Lo que reclamamos es dignidad».

Con una de las masas sociales más grandes de la categoría y líder en media de asistencia al estadio pese a ostentar la última posición de la tabla, el Zaragoza ha llevado a su afición al límite y esta ha decidido responder ante ello a través de las peñas para reclamar un cambio: «Cada día está peor la cosa», comenta el presidente de la Peña Zaragocista Belchite Montemolín, Paco Bordonada.

El hartazgo es tal que una de las principales medidas que se adoptarán casi con total seguridad, a la espera de lo que decida la Federación de Peñas del Real Zaragoza en la reunión que tendrá su junta directiva este jueves, es la de convocar una manifestación en la previa del partido ante el Deportivo de La Coruña que jugará el Real Zaragoza como local el domingo día 2 de noviembre a las 21.00 horas.

El presidente de la federación de peñas, José Manuel Fábregas, reconoce que «hay un malestar general» y que la afición les ha instado a actuar al respecto: «Muchas peñas nos han pedido que hagamos algo. Se han movido por redes sociales, pero creemos que hay que pensar bien las cosas y no tomar decisiones en caliente», añade. Aun así, explica Fábregas, hasta este jueves ninguna medida será aprobada y solo existen rumores: «Todavía no hemos tomado la decisión». Lo que sí es seguro es que la movilización para al próximo partido en casa cuenta con el apoyo de todas las partes: «Esa concentración la secundan la afición, las peñas y otros entes zaragocistas», afirma.

La mañana del pasado sábado, horas antes del «shock» ante la Cultural Leonesa en el Ibercaja Estadio, los presidentes de las diferentes peñas se reunieron en la asamblea general ordinaria que se celebra cada año. En dicha reunión, indica el presidente de las peñas, en la que se trataron asuntos contables como la aprobación del balance económico, no se abordó el problema de la situación deportiva: «Esperaba que se preguntara y no se preguntó», asegura. Sin embargo, como muchos seguidores del conjunto blanquillo, Fábregas considera que una de las principales causas del estado del club podría venir del organigrama: «Con la actual propiedad, el Zaragoza ha tenido tres directores deportivos, nueve entrenadores y un solo consejero responsable de la parcela deportiva: Mariano Aguilar».

Junto a este, otro de los señalados habituales es el presidente del club, en buena parte, por ser Miami su residencia habitual y vivir alejado de la idiosincrasia del parámetro deportivo: «Que delegue a alguien que lo sienta», dice Fábregas. Por su parte, Paco Bordonada explica que es precisamente esta tesitura la que genera una total confusión en torno a la estructura directiva: «No sabemos quién manda». Además, alega el presidente de la Peña Belchite que tampoco existe una figura de autoridad representativa del sentir zaragocista: «No hay un Alberto Zapater. A ver si le dan un puesto ahora que se ha retirado». «Aquí no huele a zaragocismo. La dirección no siente los colores», añade.

Sobre Rubén Sellés, la nueva apuesta del club para el banquillo, Bordonada prefiere no opinar antes de verlo trabajar: «Ojalá nos vaya bien, por el bien del club». Aunque no está de acuerdo con el conjunto de decisiones: «La forma de actuar del club no nos parece correcta». Ni tampoco con los tiempos: «Se nos ha adelantado el Sporting de Gijón con el entrenador porque siempre vamos tarde a todo». Aun así, para él, el del Zaragoza «es un problema de actitud, no de entrenadores».

El presidente de la peña La Almozara, Ismael Tornos, va más allá y tilda la imagen que deja el equipo de «lamentable, tanto en el campo como en la dirección» y añade que «el Zaragoza va sin rumbo» en referencia a las contraproducentes decisiones de la directiva: «Estamos desnortados». Tornos afirma que la deriva del club tiene mucho que ver con un presidente que vive en Miami. «Los ciudadanos de Aragón le estamos pagando un campo de 200 millones a un club que va directo a Primer RFEF», asegura.