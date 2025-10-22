Las primeras palabras de Sellés a los jugadores del Real Zaragoza: "Para mí ahora mismo, tanto el Real Zaragoza como todas las personas que están aquí son los mejores del mundo"

En medio de la peor crisis deportiva de la historia reciente del Real Zaragoza, con el equipo hundido en el último puesto de la Segunda División, Rubén Sellés ha tomado las riendas. El nuevo técnico dirigió este martes su primera sesión de entrenamiento en la Ciudad Deportiva, pero antes de pisar el césped, reunió a sus jugadores en el vestuario para lanzar un mensaje claro de unidad, de exigencia y de defensa de los valores y el escudo del Real Zaragoza.

El técnico valenciano es consciente de la delicada situación anímica de una plantilla derrumbada por los resultados y, por ello, su primera intervención fue con el objetivo de blindar al grupo y de levantar una la autoestima de los jugadores: “Para mí ahora mismo, tanto el Real Zaragoza como todas las personas que están aquí son los mejores del mundo”, aseguró Sellés en la charla inicial, captada por las cámaras del club.

Esta declaración de intenciones la hizo extensible a su persona y prometió defender públicamente al equipo de las críticas externas: “Cuando vaya afuera voy a defender todo lo que hay aquí”, afirmó con contundencia a sus futbolistas. Sin embargo, el entrenador dejó claro que esa unión debe nacer desde dentro y tiene que ser bidireccional. “Para ello necesito soporte”, reconoció, antes de explicar su plan de crear una burbuja dentro del vestuario. “Vamos a crear eso aquí dentro”, dijo el míster en referencia a un soporte grupal bajo el cual “vamos a poder protegernos”.

No obstante, el nuevo entrenador del conjunto blanquillo contrapuso esa unidad con el nivel de trabajo que espera de la plantilla para revertir la dramática situación: “Pero al mismo tiempo vamos a exigirnos al máximo”, sentenció. Las primeras palabras de Rubén Sellés a sus jugadores concluyeron con un objetivo claro: “Lo único que puedo prometeros es que vamos a intentar sacar lo mejor de vosotros”, aseguró de manera rotunda.

El Zaragoza de Sellés: “Reconocible, competitivo y proactivo”

Ya en la rueda de prensa de presentación oficial, Sellés esbozó de forma general el plan de juego que quiere implantar. El entrenador, que se definió a sí mismo como “un chico de Valencia al que siempre le gustó el fútbol” y que se preparó “para intentar llegar algún día al fútbol profesional”, detalló qué espera ver de su Real Zaragoza sobre el césped: “Lo que quiero es un equipo que sea reconocible, que sea competitivo, que sea proactivo con y sin balón”, explicó.

La intención del valenciano es competir de inmediato con una idea de juego. Sellés busca un equipo que “sea capaz de que cada partido que juegue vaya a intentar ganar sabiendo lo que hace”. La clave para el nuevo míster reside en el trabajo colectivo: “Identificando en cada momento, pensando en cada momento juntos y yendo a por ellos”.