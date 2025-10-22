El Real Zaragoza se despide de Elena Cuesta: "Daba igual el clima o el rival, siempre estabas con nosotros"

El Real Zaragoza está de luto, y es que a última hora del pasado martes el perfil de X (anteriormente conocido como Twitter) de la cantera del club blanquillo comunicó el fallecimiento de Elena Cuesta, que con más de 90 años seguía apoyando al equipo día tras día: “Desde el Real Zaragoza mostramos nuestras profundas condolencias por el fallecimiento de Elena Cuesta, gran aficionada del Real Zaragoza y del Deportivo Aragón. Muchas gracias por tu apoyo, Elena, tu legado y tu zaragocismo en la Ciudad Deportiva será eterno”.

La aficionada era una de las más destacadas en el filial del conjunto zaragocista, así se vio su importancia en la celebración del 50 aniversario de la Ciudad Deportiva en 2024 cuando le rindieron homenaje, entre otros, por ser una de las figuras clave. Además, al mensaje del club se sumaron canteranos, los que más unidos estaban a Elena, y aficionados. Fabio Conte y Pablo Cortés, canteranos del club, quisieron agradecer a la aficionada por su labor durante tantos años. “Daba igual el clima o el rival, siempre estabas con nosotros. Gracias por tu cariño. Descansa en paz Elena”, publicó Conte y Cortés dijo: “Siempre estarás presente en la Ciudad Deportiva, DEP Elena”.

También, exjugadores como Xavi Aguado: “Que noticia más triste para todos los zaragocistas que conocíamos a Elena. Siempre estaba presente en la ciudad deportiva viendo a sus ‘cachorros’. Descansa en Paz”, escribió y también recordó que “A los jugadores del primer equipo nos traía estampas de la Virgen del Pilar en los momentos más complicados”.

El ex segundo entrenador del Real Zaragoza, Javi Suárez, quiso unirse a los mensajes de apoyo en redes sociales y publicó: “DEP Elena, incondicional como pocos con el Deportivo Aragón, como se notará su ausencia en la ciudad deportiva… Mucho ánimo a su familia y allegados”. La Federación de Peñas del Real Zaragoza también mostró su pésame.