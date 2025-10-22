Los terribles números del Real Zaragoza: el peor en todo

El Real Zaragoza es un desastre. Su estado crítico, colista a cinco puntos ya de la salvación y con un calendario inminente aterrador, se traduce en que luce los peores registros de la categoría y de casi todo el fútbol profesional español. Es el que menos marca (6 tantos) y el que más recibe (17) de Segunda y nadie ha visto tantas tarjetas rojas (5) en apenas 10 partidos, es decir, el Zaragoza sale a un expulsado cada dos duelos. El dato es demoledor y subraya que el equipo aragonés es, en estos momentos, un dechado de problemas y despropósitos. De hecho, solo el Girona, colista de Primera División, iguala la cuestionable marca de los aragoneses en el fútbol profesional. En su caso, todas las expulsiones han alcanzado a jugadores (Reis, Vitsel, Francés, Gazzaniga e Iván Martín), mientras que en el caso del Zaragoza las rojas han recaído sobre futbolistas en cuatro ocasiones (dos a Paul y una a Juan Sebastián y Pomares) y otra a Gabi, que se fue a la calle en el tramo final del encuentro disputado en el Ibercaja Estadio ante el Córdoba.

Se da la circunstancia de que todas las expulsiones sufridas por el Zaragoza se han producido en casa, donde los aragoneses siguen sin ganar. En el estreno oficial en el campo modular, Pomares vio la roja ante el Andorra por derribar a un rival cuando se marchaba solo, lo que redujo a su equipo hasta tal punto que el partido se esfumó hasta derivar en el 1-3 definitivo.

No hubo rojas en los dos siguientes choques jugados como local (1-1 ante el Valladolid y 0-0 frente al Albacete) pero sí en los otros dos que estaban por venir. Paul inició su particular recital de despropósitos al marcharse a la ducha antes de tiempo en el tramo final del encuentro ante el Córdoba (0-1) por doble amarilla. La acción, además, acarreó la roja directa a Gabi Fernández, que vivía su penúltima jornada en el banquillo y que sería sancionado con dos partidos por protestar la decisión arbitral.

El sábado continuó la dinámica y Juan Sebastián y Paul alargaron la cuenta hasta cinco. El lateral vio la roja antes del descanso por un penalti a Justo que decidió el VAR y Paul, en una acción incomprensible y merecedora, seguramente, de sanción interna, ya no saldría al campo en la segunda parte al haber sido expulsado por golpear y romper la pantalla del VAR en el intermedio.

El drama en el apartado disciplinario se extiende a la faceta goleadora. La media docena de goles logrados por el Zaragoza le sitúan también como colista en este apartado, son solo Huesca (8), Mirandés y Málaga (9) algo cerca. Solo el Oviedo (4) ha marcado menos dianas que los aragoneses en todo el fútbol profesional.

En lo que a capacidad defensiva se refiere, los 17 goles recibidos por el Zaragoza suponen también la peor marca de la categoría, aunque igualada con Sporting, Almería y Racing, todos ellos en la parte más alta de la tabla merced al equilibrio aportado por un poderío ofensivo inexistente en el caso del equipo blanquillo. En Primera, el Girona es el único (17) que empeora el dramático balance defensivo de un Zaragoza que ha encajado nueve tantos entre los dos últimos partidos (4-2 en Almería y 0-5 ante la Cultural Leonesa).