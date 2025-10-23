Así es el cuerpo técnico de Sellés: Maikel Marcos, la pieza que faltaba

El Real Zaragoza ha hecho oficial la composición del cuepo técnico de Rubén Sellés, donde desde el martes se sabía y lo confirmó el propio entrenador, que Toni Astorgano iba a ser el segundo del nuevo míster, ya que se incorporó el miércoles, y este jueves se ha hecho oficial la llegada del almeriense Maikel Marcos como analista táctico, la segunda cara nueva de este cuerpo técnico.

Maikel Marcos, de 45 años, (José Miguel Marcos es su nombre), tras empezar en el filial del Almería hace algo más de una década, ha trabajado en Armenia, en el FC Banants de la Premier League de ese país, y en la 17-18 en el Nottingham Forest como analista táctico del primer equipo entrenado por el ex del Real Madrid, Aitor Karanka. En 2019 vuelve a España para incorporarse a las filas del AD Alcorcón donde trabajaría con Fran Fernández, experiencia que repetiría en el Tenerife en el breve paso de ese entrenador (20-21) para regresar al Alcorcón también con Fernández. En 2024 llegó al Granada de la mano de Guille Abascal, aunque solo estuvieron 6 jornadas en el puesto.

Astorgano, como ya contó este diario, de 48 años, es preparador físico y entrenador UEFA Pro y formò parte del cuerpo técnico de Jordi Cruyff en China (Chongqing Lifan) y de Eder Sarabia en el Andorra, antes había trabajado para el Valencia o el Levante y, en su última experiencia antes de llegar al Zaragoza, fue técnico ayudante en el Eldense en la temporada 24-25.

El resto del cuerpo técnico lo completan ayudantes que ya estaban antes de Sellés, como el preparador físico Miki Lampre, el analista GPS Pablo Quílez, además del psicólogo Jesús Cabrero, que llegó en verano, y Joaquín Moso, el único del equipo de Larraz que se queda en el primer equipo, como preparador de porteros.