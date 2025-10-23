El exentrenador del Real Zaragoza que tiene nivel Champions para Dongou: "Mínimo un Primera"

Rubén Sellés dirigirá este fin de semana el primer partido a las órdenes del Real Zaragoza en El Molinón. El entrenador valenciano coge el testigo de Gabi, cesado tras la derrota en Almería por 4-2, y de Emilio Larraz, recurso de urgencia del club para el choque del pasado sábado contra la Cultural y Deportiva Leonesa. Tres entrenadores en apenas diez partidos que reflejan una situación que se viene dando a lo largo de las últimas temporadas.

Numerosos entrenadores han tomado el mando del Real Zaragoza durante esta travesía por Segunda División que ya pasa la docena de temporadas. Víctor Muñoz, Ranko Popovic, Luis Milla, Natxo González, JIM o Víctor Fernández son algunos de los técnicos que han intentado devolver al club a Primera División sin éxito. Estos y otros tantos han dirigido a decenas de futbolistas que han defendido la blanquilla con el objetivo de devolver a un conjunto histórico al lugar donde se merece estar.

Jean Marie Dongou (1995) es uno de los jugadores que ha pasado por el Real Zaragoza en esta eterna etapa de Segunda División y se marchó de La Romareda sin pena ni gloria. El exfutbolista colgó las botas hace un par de temporadas para adentrarse en el mundo de la comunicación como analista de fútbol de la mano de Jijantes TV, el canal del periodista Gerard Romero.

"Un entrenador nivel Champions"

El delantero camerunés, tertuliano del programa que se encarga de seguir la actualidad del FC Barcelona, comentó este miércoles en el canal de Gerard Romero uno de los entrenadores que más le había sorprendido y fue en su etapa como jugador del Real Zaragoza. "Hay uno que me sorprendió muchísimo y fue Raúl Agné", empieza relatando el camerunés.

"Yo creo que, con un buen segundo entrenador que le hubiera sabido tranquilizar y calmar, hubiera llegado a niveles altos. Era un escándalo. Ha sido el entrenador que más me ha marcado en mi carrera como futbolista. Si no le hubiera fallado el carácter, habría llegado lejos. Era un fenómeno por como preparaba los partidos y su conocimiento de fútbol", relata Dongou sobre el entrenador nacido en Mequinenza.

Dongou cierra su intervención con una frase que le chocará bastante al aficionado del Real Zaragoza: "Mínimo tendría que haber entrenador a un equipo de Primera División e incluso Champions. Era top". El segundo entrenador del aragonés durante su etapa fue Antonio Rodríguez 'Rodri' que actualmente trabaja en el cuerpo técnico de Unai Emery en el Aston Villa.

El paso de Raúl Agné por el Real Zaragoza

Raúl Agné llegó al Real Zaragoza tras el despedido de Luis Milla en octubre y con el objetivo de enderezar el rumbo de un equipo que no había comenzado de la mejor manera posible la temporada. El de Mequinenza cogía las riendas del equipo aragonés tras haber entrenado al Girona, Tenerife o Cádiz.

La etapa del entrenador aragonés, caracterizado por su fuerte carácter, en el club no fue la deseada por todos. 6 victorias, 4 empates y 9 derrotas son los números de Agné al frente del Real Zaragoza. El entrenador fue cesado después de sumar 8 puntos de los últimos 33 y dejar al equipo a tan solo tres puntos de la zona de descenso. César Láinez cogió el testigo y consiguió salvar al equipo del descenso. Aparte de Dongou, la plantilla de la temporada 2016/17 estaba formada por Cani, Zapater, Feltscher, José Enrique o Samaras entre otros.

Tras su última aventura en los banquillos al frente del Nastic, Raúl Agné firmó en marzo de 2024 como nuevo Director de Fútbol y área de Metodología de la Unión Deportiva Figueres.