Insua vuelve con el grupo y Sellés recurre a Ale Gomes y Barrachina

Más de hora y media ha trabajado este jueves el Real Zaragoza, en el tercer entrenamiento de Rubén Sellés como técnico y el más intenso de la semana que acaba con el partido ante el Sporting del domingo (18.30 horas. El Molinón). Insua, que no había participado en la sesión del miércoles por unas ligeras molesias, el clásico reparto de cargas, ha trabajado con normalidad en la sesión, donde el nuevo entrenador ha aumentado los efectivos del filial, del Deportivo Aragón.

Y es que a los fijos Saidu, Pinilla y el meta Obón se les han unido dos defensas del Aragón, Ale Gomes, que ha sido internacional sub-18 recientemente en el Torneo Cuatro Naciones, un futbolista que se puede mover tanto en el eje de la zaga, su posición principal, como ha hecho en alguna ocasión de lateral y el central Hugo Barrachina, muy habitual en muchos entrenamientos en los últimos tiempos y que hizo toda la pretemporada con el primer equipo.

Mientras, Paulino, en el tramo final de su rotura de fibras en el bíceps femoral, y Keidi Bare, tras su apendicitis de la que fue operado la semana pasada, no se han ejercitado con el resto y son las bajas esperadas ante el Sporting, donde tampoco estará Juan Sebastián, que debe cumplir un partido de sanción por su expulsión ante la Cultural, y Paul Akouokou, que ha sido castigado con 4 por romper la pantalla del VAR en el descanso de ese encuentro, sanción del Comité de Disciplina que el Zaragoza ha recurrido ante Apelación.