Kodro: "Tenemos una plantilla con la capacidad suficiente para darle la vuelta, en octubre ni se gana un título ni se desciende"

El Real Zaragoza afronta este domingo a las 18.30 horas el partido ante el Sporting de Gijón El Molinón y será el primer encuentro de Rubén Sellés dirigiendo al conjunto blanquillo, la prueba de fuego a la que estarán atentos tanto el club como los aficionados. El delantero bosnio Kenan Kodro compadeció ante los medios en una rueda de prensa este jueves transmitiendo un mensaje claro de confianza respecto al grupo y su nuevo técnico. “Llevamos poco tiempo con el nuevo entrenador, pero ha llegado con mucha energía. Es competitivo, le gusta que seamos verticales, y eso se va a ver en Gijón”, explicó destacando el tipo de juego que busca implantar Sellés.

A pesar de encontrarse en la última posición de la clasificación, Kodro insistió en que el equipo está trabajando para poder cambiar la situación: “No es fácil verte último, pero en octubre no se gana ningún título ni se desciende. Queda muchísimo y tenemos una plantilla con la capacidad suficiente para darle la vuelta, hay jugadores de mucha calidad y lo vamos a hacer sin ninguna duda”.

"Llevo aquí mes y medio y he visto un club unido, somos una piña. La situación es crítica, sí, pero también somos realistas y asumimos nuestra parte de responsabilidad, como tendría que hacer cada uno con su parte correspondiente"

El bosnio también quiso subrayar el buen ambiente interno del vestuario: “Llevo aquí mes y medio y he visto un club unido, somos una piña. La situación es crítica, sí, pero también somos realistas y asumimos nuestra parte de responsabilidad, como tendría que hacer cada uno con su parte correspondiente. Es un grupo sano, y eso es muy difícil de encontrar hoy en el fútbol”, admitió con seguridad y respecto a su situación personal añadió: “Me encuentro bien. Es un reto personal para mí ayudar al equipo, estoy preparado para cuando el míster me necesite”.

En cuanto a la falta de gol, uno de los aspectos que más ha penalizado al grupo, el delantero se mostró optimista: “Falta gol, pero eso depende de todo el equipo. Estamos trabajando para cambiar esa dinámica y no tengo ninguna duda de que los goles llegarán cuando menos se lo esperen”, dijo Kodro, que ha participado en 5 encuentros, dos de ellos de titular (Albacete y Ceuta) y con un gol en Almería, y que no jugó ante la Cultural en el último encuentro por las molestias que había tenido en la semana previa.

También quiso mostrar su postura respecto a las polémicas arbitrales de los últimos partidos: “Nos han perjudicado, pero los árbitros también son personas y cometen errores. Nosotros sólo podemos centrarnos en mejorar el juego y gestionar la frustración lo mejor posible”, aseveró el punta, que no tiene dudas de la actitud que se verá en el equipo en Gijón: “Vamos a ir a ser competitivos. Si somos verticales y mantenemos la energía, los goles y las victorias llegarán". Así lo resumió Kodro.