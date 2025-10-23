El Real Zaragoza, más acribillado que nunca

Los dos últimos partidos del Real Zaragoza, resueltos con hasta nueve tantos en contra, los cuatro que le anotó el Almería (4-2) en el estadio del conjunto rojiblanco, una derrota muy dura que supuso el adiós de Gabi, y los cinco que le endosó la Cultural Leonesa (0-5) en el Ibercaja Estadio, en el primer y único partido para Emilio Larraz, dejan a las claras que el equipo zaragocista sufrió en demasía en esos duelos. Sin embargo, escarbando un poco más se puede hacer una idea de la naturaleza de ese sufrimiento, un hándicap que deberá paliar el domingo Rubén Sellés en su estreno en Gijón ante el Sporting.

Y es que el preparador valenciano, con la presión alta y con la idea de ser más competitivo, se encontrará en ese choque a los mandos de un equipo que ha establecido las dos marcas más altas de remates a puerta recibidos de la temporada, en las 10 jornadas completas de Segunda hasta ahora. En Almería, el rival mandó entre los tres palos de Esteban Andrada 14 remates, del total de 22 que firmó el cuadro indálico, mientras que ante la Cultural fueron 13 tiros a puerta y un total de 19 disparos los que soportó el arquero cedido por Rayados para recibir una manita de dianas, con las dos de Manu Justo, las dos de Paco Cortés y la de Chacón antes del descanso, en una falta en la que el arquero pudo hacer algo más. Y también en el primer gol de Chirino en Almería, donde después hizo varias paradas de mérito, pero recibió los tantos de Puigmal, Embarba y Lopy.

El caso es que, tras la victoria en Vitoria ante el Mirandés, donde Andrada estrenó la titularidad dejando la portería a cero, el Zaragoza de Gabi, si había progresado en algo, era en seguridad defensiva, puesto que era el tercer equipo que menos remates recibía, con 71 en siete encuentros, con solo el Castellón y Las Palmas mejorando esta estadística. Sin embargo, las tornas han cambiado en los tres últimos duelos, el Córdoba solo necesitó un gol, en propia puerta de Francho, para asaltar el Ibercaja Estadio en un duelo donde el Zaragoza mantuvo el tipo en defensa, puesto que el rival solo le remató dos veces entre palos. Sin embargo, en las dos últimas citas, Almería y Cultural, que jugó contra 10 primero por la expulsión de Juan Sebastián en el 39 y contra 9 por la de Paul en el descanso, durante toda la segunda parte, le han acribillado.

Así, el Zaragoza, en solo tres semanas, ha pasado a ser el noveno equipo que más remates le realizan, con 123, y es el más goleado de la categoría, empatado con Almería, Racing y Sporting, próximo rival. Diez de esos 17 tantos los ha recibido Andrada, mientras que Adrián Rodríguez, titular en las seis primeras citas del campeonato, encajó siete.