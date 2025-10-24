El cambio en la situación de Bakis. Un tren inesperado con Sellés

Decidió quedarse Sinan Bakis en el Real Zaragoza tras el mercado de verano, después de estar en la rampa de salida durante todo ese periodo, con una frustrada salida al Vanspor turco en el último día de la ventana estival y declinando después la opción de irse a algún club de países que la tuvieron abierta durante más días para quedarse hasta enero, en teoría como uno más, pero con casi nulas posibilidades de jugar, como Gabi, durante nueve jornadas, y Emilio Larraz, en la pasada ante la Cultural Leonesa, demostraron. Sin embargo, la llegada de Rubén Sellés le puede abrir opciones al punta turco, porque con el entrenador valenciano ha arribado Toni Astorgano como segundo y conoce muy bien al delantero zaragocista, ya que fue clave en su llegada al Andorra.

Astorgano fue profesor en la universidad de Sellés, al que siempre consideró uno de sus alumnos aventajados, y su relación lleva mucho tiempo siendo muy fluida, si bien no habían trabajado juntos hasta ahora. El nuevo segundo entrenador zaragocista, que dio sus primeros pasos en la cantera del Valencia y del Levante como preparador físico, estuvo a las órdenes de Jordi Cruyff en el Chongqing Dangdai Lifan chino entre 2019 y 2020, antes de la pandemia, y se integró después en el cuerpo técnico del Andorra que dirigía Eder Sarabia desde 2021, como analista de vídeo en un primer momento.

De hecho, Astorgano fue una figura fundamental en ese puesto, por el seguimiento al ariete, para la llegada de Sinan Bakis al Andorra en el verano de 2022 y conoce a la perfección al jugador, ya que avaló esa apuesta andorrana procedente del Heracles de Armelo para que en su única temporada en el club del Principado anotara 12 goles y se convirtiera en la revelación de la categoría de plata. No llegó a renovar por partidos y Bakis fue pretendido por más de la mitad de los clubs de la categoría de plata, y por alguno de Primera, para llevarse el gato al agua el Zaragoza, en una operación en la que intermedió Pepe Monar, que ahora es el agente de Rubén Sellés.

Astorgano, en la 23-24 y ya con Bakis en el Zaragoza, fue segundo de Eder Sarabia y hasta dirigió un partido en el equipo andorrano, con victoria ante el Mirandés, cuando el ahora entrenador del Elche fue destituido y hasta la llegada de Ferran Costa. Bakis, hasta el momento, ha sido el quinto delantero (en alguna ocasión, ante el Ceuta, el cuarto, porque Soberón no viajó por decisión técnica y él sí), con citaciones solo ante el conjunto ceutí, el Valladolid, el Córdoba y el Almería, sin minutos en ninguna de ellas. Mientras, en el único partido de Larraz, fue uno de los descartes por decisión técnica ante la Cultural.

Bakis, al que le resta contrato hasta junio, regresó de Turquía al final del mercado tras el permiso para fichar por el Vanspor (según la entidad otomana al no pasar el reconocimiento médico y según el jugador por cambiar el contrato) el 2 de septiembre y, como aseguró el club, desde el 3 es uno más tras esa salida frustrada después de un verano en el que su salario se ha visto recortado a la mitad por una cláusula de su contrato de cesión al Górnik, de 700.000 euros a 350.000, al no jugar en la Ekstraklasa la mitad de los partidos, si bien desde la óptica del jugador esa cláusula no es legal al no haber estado disponible en la mayoría de los encuentros.

El punta, en su único año de zaragocista, jugó en 19 partidos y con 1.127 minutos en la 23-24, arrancando la Liga como fijo para Escribá y terminando sin minutos, con una lesión en la rodilla que le tuvo apartado desde noviembre hasta febrero, y sin goles, tanto en ese curso como en el que vivió en el Górnik, donde solo tuvo 14 partidos y 160 minutos de juego y después de que enero pasado intentara marcharse al Ankaragücü de su país para terminar la temporada allí. En la pretemporada solo participó en los primeros amistosos y no ha debutado aún en partido oficial en este curso. El Real Zaragoza lo inscribió antes de la segunda jornada, del partido frente al Andorra, pero era porque esperaba que se diera una salida mediante un acuerdo de traspaso que al final no llegó. Ahora, su realidad puede cambiar.