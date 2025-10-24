El exentrenador del Real Zaragoza que triunfa en Europa: colíder de la Conference sin encajar gol

El inquilino del banquillo del Real Zaragoza ha sido el tema de la semana en el aspecto futbolístico en toda España. La goleada sufrida en el Ibercaja Estadio frente a la Cultural Leonesa obligó a la dirección deportiva a tomar decisiones de forma rápida mandando de nuevo al filial a Emilio Larraz y contratando a Rubén Sellés, que había sido despedido del Sheffield United esta misma temporada. Muy lejos queda ya un Gabi que se unió a la larga lista de entrenadores del club aragonés en esta eterna etapa en Segunda División.

Mientras la afición zaragocista espera una reacción inmediata de su equipo para salir cuanto antes del fondo de la tabla, otros entrenadores que han pasado por el banquillo de La Romareda en los últimos tiempos viven uno de sus mejores momentos de su carrera.

Por ejemplo, Juan Carlos Carcedo, que pasó sin pena ni gloria por el Real Zaragoza, ganó su primera liga chipriota con el Pafos, al que logró meter en la fase liga de la Champions League este verano tras eliminar en la previa al Estrella Roja de Belgrado. El equipo de Carcedo ya lleva dos puntos en la máxima competición europea en tres partidos tras empatar a cero contra Olympiacos y Kairat Almaty y caer goleado frente al Bayern de Munich.

Triunfo frente a uno de los favoritos

Otro exentrenador zaragocista al que la vida le ha cambiado por completo en Chipre es Imanol Idiakez. El técnico vasco vive su tercera etapa al frente del banquillo del AEK Larnaka, que se ha convertido en una de las sensaciones de la Conference League. El conjunto dirigido por Idiakez logró derrotar por la mínima este jueves al Crystal Palace, favorito a vencer la competición, en Selhust Park gracias a un solitario tanto de Bajic.

Los chipriotas, que tienen en su plantilla a viejos conocidos de Segunda División como el zaragozano Miramón, Waldo Rubio, Pere Pons, Gus Ledes o Saborit, sorprendieron a una potencia de la Premier League como el Palace, que fue capaz de vencer al Liverpool en la Community Shield hace unos meses.

Gracias a este triunfo frente a los ingleses, el AEK Larnaka se ha colocado como colíder de la Conference League con dos victorias, cinco goles a favor y ninguno en contra. Los chipriotas golearon (4-0) en la primera jornada europea a otro histórico de Europa como el AZ Alkmaar. Solo la Fiorentina, un clásico de la Conference, lleva exactamente los mismos números que el AEK Larnaka. Como curiosidad, la tercera competición europea vivió ayer un hito histórico tras la victoria del Lincoln Red Imps de Gibraltar frente al Lech Poznan por 2-1.

Imanol Idiakez tendrá la próxima semana otro gran reto con el AEK Larnaka con el único objetivo de intentar ganar la final de la Supercopa de Chipre contra el Pafos de Carcedo. Cabe recordar que Idiakez fue entrenador del Real Zaragoza durante los primeros meses de la 2018-19 y fue sustituido por Lucas Alcaraz, que tampoco terminó la temporada.