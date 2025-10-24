La Federación de Peñas del Real Zaragoza ataca a Jorge Mas y a Mariano Aguilar: "Es un personaje oscuro, siniestro..."

Tras la reunión de la Federación de Peñas del Real Zaragoza de este jueves, la entidad ha emitido en un comunicado en el que ataca a Jorge Mas y, de manera insinuada, a Mariona Aguilar y en el que asegura que "no vamos a permitir que dejéis hundirse al Zaragoza". Aunque, por el momento, son todo palabras y en él no se habla de ninguna acción de protesta como reclama buena parte del zaragocismo.

"Trece años, trece años de esperanza, trece años de paciencia, trece años de incumplidas promesas... trece años son muchos, trece años ya... más de lo que se puede soportar. Ahora ya, sentimos: hartazgo, hastío, desasosiego, indignación.., iya vale, ya está bién!", comienza el escrito de las peñas. Desde que llegó la nueva propiedad, aseguran, "todo ha empeorado y por eso estamos al borde del precipicio".

Aunque sin nombrarlo, los representantes de la afición critican la gestión en la sombra de Mariano Aguilar. "Un consejero, relacionado con la parcela deportiva, personaje siniestro, oscuro, individuo al que responsabilizar de la irresponsabilidad ejercida sobre el equipo. Nunca da la cara, pero ahí está, hundiéndolo todo, por sus hechos lo conocerán", reza el comunicado.

Al siguiente al que le caen palos es a Jorge Mas: "¿Y del presidente qué? ¿Alguien sabe algo...? Sí, que de vez en cuando aparece por aquí procedente desde la lejana Florida, da vuelta del negocio, se hace unas foticos, tiene buenas palabras y se vuelve a ir ¡hasta más ver, que disfrute por su Miami, y del juego de su equipo americano, que es el que verdaderamente le importa!"

La Federación de Peñas del Real Zaragoza afirma que "nosotros, los aficionados, nos sentimos abandonados, desprotegidos, descuidados... necesitamos a un presidente aquí que defienda nuestros intereses cuando son denostados o menospreciados, que viva el día a dia del club y que intervenga en sus problemas. Necesitamos cercanía y proximidad, no lejanía y desatención".

Por todo ello, "exigimos responsabilidad y autocrítica por parte de todos los estamentos del club: directivos, cuerpo técnico y jugadores. Exigimos cambios de aptitudes y actitudes, un cambio de rumbo en la dinámica del club, esto no puede continuar así, no vamos a permitir que lo dejéis hundir. Nosotros, los aficionados siempre estaremos con nuestro equipo, el equipo que desde niños llevamos en nuestros corazones, y por el que sufrimos y padecemos, nos angustiamos y penamos... pero, que no quepa duda que resistiremos, porque un zaragocista nunca se va a rendir. iNo queremos más excusas, queremos resultados!", termina el escrito.

Gol de Pie

Y es que zaragocismo no aguanta más. El ambiente está cada vez más caldeado. La grada Gol de Pie la también levantó la voz y mostró su indignación, a través de un extenso comunicado, en el que señalaban que «la situación del Real Zaragoza es más alarmante que nunca, y lo peor es que no es fácil encontrar algo a lo que aferrarse para encontrar el optimismo».

Los encargados de la animación de La Romareda y ahora del Ibercaja Estadio no dejaron títere con cabeza y en su escrito hablan del «desaparecido Jorge Más», de un Mariano Aguilar que «no acierta ni por casualidad». «Aquello de que hasta un reloj roto da dos veces bien la hora al día no puede aplicársele», señalan. Tampoco se libró el zaragozano Juan Forcén, que utiliza al club para «enriquecer sus arcas»

A la afición aragonesa se le ha acabado la paciencia que tantas veces han pedido desde la propiedad Por ello, y porque el Real Zaragoza está en «caída libre» yporque «nada ni nadie podrá cambiar nuestra historia», animan a todo el zaragocismo a unirse a cualquier tipo de manifestación que se convoque en los próximos días.