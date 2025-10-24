Sellés prioriza el proceso. "Necesitamos puntos, es una obviedad, el cómo lo vamos a hacer marca la diferencia"

En un Real Zaragoza repleto de urgencias como colista, con Rubén Sellés debutando como tercer entrenador en este curso, con solo seis puntos en 10 jornadas y con la necesidad como algo absoluto, el nuevo entrenador prefirió, antes de su estreno en Gijón ante el Sporting el domingo (18.30 horas), hablar de procesos y de fútbol, porque de la presión por empezar a ganar está todo dicho: "Sabemos la importancia de los tres puntos, pero no aspiro a ganar no haciendo las cosas bien", aseguró, una frase que había ya dejado entrever antes, cuando se le preguntó por la tabla clasificatoria y la agonía de verse últimos: "Que necesitamos puntos es una obviedad, el cómo lo vamos a hacer es lo que marca la diferencia. Necesitamos victorias ya, pero todos los equipos también para sus objetivos, es algo inherente al fútbol y solo focalizamos en este partido, en ganarlo", añadó.

Se queda en el proceso Selés, en presentar a un Zaragoza en El Molinón como un "equipo agresivo en todas las facetas, lo que no significa solo un juego directo, pero sí ser verticales y ofensivos", aseveró, añadiendo alguna virtud más a ese boceto. "He estado en otros equipos en estas situaciones, en un cambio de banquillo, y prefiero ver lo que podemos hacer que lo que podemos mejorar. No podemos permitir conceder en situaciones sencillas. Tenemos que ser sólidos en todo lo que hacemos para aspirar a sumar y a competir mejor", afirmó, hablando de la presión sobre el rival y el dinamismo que va a ser dogma en su fútbol, como lo era en el Southampton al que llegó con Ralph Hasenhüttl, aunque ese libreto lo modificó en el Reading o en el Hull: "El fútbol es fútbol en todos los sitios y me gusta esa presión alta, pero soy consciente de que esa presión agresiva necesita de ese trabajo de base que hace que igual no estemos en ese momento para desarrollarla. O sí", aseveró.

"Vamos con un mensaje claro y con las ideas claras, lo que queremos ser y el cómo, si bien me falta ajustar aún el plan de partido. Vamos a intentar tener siempre los mismos principios, por encima del sistema, vamos a tener un centro del campo poblado, dominando allí y que después tengamos llegada"

Francho, más centrocampista

El caso es que su Zaragoza llega a Gijón "con un mensaje claro y con las ideas claras", teniendo muy reforzado "lo que queremos ser y el cómo, si bien me falta ajustar aún el plan de partido", sin querer dar pistas sobre el once que presentará, ya que "me lo guardo para el domingo. Vamos a intentar tener siempre los mismos principios, por encima del sistema, vamos a tener un centro del campo poblado, dominando allí y que después tengamos llegada", explicó el entrenador, que ve a Francho más de centrocampista que de lateral ("aporta mucho como centrocampista y también es una solución para el lateral derecho. Es polivalente, pero puede ser más efectivo en posiciones más centradas") y sin descartar un cambio en la portería, donde Andrada ahora es el titular en las cuatro últimas citas, con 9 goles en los dos choques recientes. “Hemos analizado todas las posiciones que son susceptibles de cambio y tengo claro el portero del domingo”.

“No hago nunca cuentas. Como dice un refrán valenciano: cuando le lavas la cabeza a un burro, pierdes el tiempo y el jabón. Hay que ir a por el partido de este domingo. No miró más allá del Sporting, porque sería perder mi tiempo y mi energía"

Con un calendario duro en el que asoman Sporting, Deportivo, Granada y Huesca, Sellés tiene claro que solo le importa Gijón: “No hago nunca cuentas. Como dice un refrán valenciano: cuando le lavas la cabeza a un burro, pierdes el tiempo y el jabón. Hay que ir a por el partido de este domingo. No miró más allá del Sporting, porque sería perder mi tiempo y mi energía. Me focalizó exactamente en lo que tengo delante”, argumentó, sin darle tampoco importancia a que el estreno llegue ante un enemigo en buena línea tras la llegada de Borja Jiménez. "Es lo que es, no elijo el calendario ni el rival que toca. Han hecho las cosas bien con el cambio de entrenador, tienen una identidad muy clara, la idea también y vamos a un estadio donde se compite bien, con un buen ambiente".

"¿Falta de gol? Hemos sido muy claros con los chicos, presentando también el cómo llegar al gol. Hemos priorizado tres situaciones más específicas, además del balón parado, que sería la cuarta. Hemos dado los pasos para llegar a esas situaciones y para resolverlas”

Mientras Gabi llegó a decir que la falta de gol no tenía mucha solución en un Zaragoza con solo 6 dianas en 10 partidos, Sellés ha dibujdo otro escenario muy diferente. “Hemos sido muy claros con los chicos, presentando también el cómo llegar al gol. Hemos priorizado tres situaciones más específicas, además del balón parado, que sería la cuarta. Hemos dado los pasos para llegar a esas situaciones y para resolverlas”, enfatizó, dando también importancia al trabajo mental en estos días en un equipo hundido: "Siempre digo que somos unos privilegiados, que a todos nos gusta el fútbol. Hemos buscado esa situación en la que sientan cómodos y puedan dar su mejor versión. Hay que intentar olvidarse del entorno, de la posición en la tabla, afirmar nuestra identidad y ser muy competitivos”, reflejó.

El folio en blanco de cada jugador

Además, dejó claro que puede haber cambios de nombres en el once como siempre sucede con la llegada de un nuevo entrenador, aunque "en ese proceso de cambio hay jugadores que entran mejor y otros a los que les cuesta. Todos tienen un folio en blanco para expresarse y nosotros tomaremos decisiones. No voy a tomarlas en base a lo que ha pasado antes. Todos me han transmitido muchas ganas y decidiré en base a eso, no sé si serán un cambio, diez o ninguno"

En todo caso, el entrenador también habló de la situación de Hugo Pinilla, apostando por un proceso de adaptación del canterano con ficha del Aragón y con cualidades futbolísticas con el balón que escasean en la primera plantilla. "Me gustan los jugadores jóvenes y dar esa sensación de que compite sobre el césped el que lo hace mejor en el día a día, pero no me gusta crear heroes, que sea todo un proceso natural, de maduración. Me gusta el perfil de Pinilla, pero prefiero ver el momento del impacto de su titularidad y si tiene esa oportunidad que la pueda aprovechar de la mejor manera”.