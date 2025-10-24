Txema Indias, Borja Jiménez y el Real Zaragoza. "No hubo absolutamente nada, ni una llamada"

El Leganés unió los destinos de Txema Indias y Borja Jiménez en 2023, como director deportivo y entrenador de un equipo que logró el ascenso a Primera al año siguiente en la 23-24, el segundo que el ejecutivo vasco firmó en ese club, donde estuvo 10 años, tras el logrado en 2016. Ahora, el destino les mide como rivales en Sporting, al que el técnico abulense ha reactivado, y en un Real Zaragoza en crisis después de una etapa final de ambos en el Lega donde según algunas fuentes se abrieron algunas diferencias y más distancia, si bien eso no habría impedido que ambos se juntaran de nuevo en el club aragonés.

¿Pudo hacerse? Algún periodista a nivel nacional ha asegurado que Borja Jiménez lo tuvo hecho con el Zaragoza y que se metió por medio el Sporting. La realidad es que cuando el club asturiano decidió la destitución de Asier Garitano Borja estaba como opción para el Zaragoza, que tras el partido ante el Córdoba decidió mantener una semana más a Gabi. Hubo algún contacto indirecto en esos días para certificar esa apuesta sportinguista y el Zaragoza, por una cuestión de tiempos, no se lanzó al final. Borja no fue primera opción, pero sí valorada, en el club aragonés, mucho menos en junio, donde al aterrizar Indias, Gabi era seguro el técnico, y probablemente estaba por detrás en la lista de preferencias con Sergio y Luis García Plaza, que dijeron después que no a Indias, lo mismo que Borja decidió fichar por el Sporting. Al final, el elegido, tras el paso de Larraz por el banquillo ante la Cultural, fue Sellés.

En todo caso, y como dijo este viernes Jiménez, lo que es normal que afirmara, no hubo opciones reales de ese reencuentro. "Es un halago que en equipos tan grandes como el Zaragoza pueda aparecer mi nombre, pero la realidad es que no ha habido absolutamente nada, ni en verano ni ahora, pero ni una llamada. Entiendo que forma parte del business y de todo esto, pero la realidad es que no ha habido nada. Supongo que la gente, por la relación de afecto que tengo con Txema, lo haya podido vincular, creo que es muy bueno en lo suyo, pero la realidad es que no ha habido nada. Ni en verano, que creo que tenía un entrenador, que era Gabi, ni ahora tampoco, no ha habido ninguna llamada", afirmó en la previa el técnico del conjunto gijonés.

Txema Indias y Borja Jiménez celebran el ascenso del Leganés en 2024. / CD Leganés

La profesionalidad de ambos hubiera cerrado las grietas que, de haber sido el elegido para llegar al Zaragoza, se pudieron crear en esos últimos meses en el Leganés, con la lucha por la permanencia que no se logró y con Indias apartado de sus funciones desde marzo, cuando se le comunicó que no iba a renovar y llegó a Andrés Pardo para su puesto en la dirección deportiva pepinera, lo que desembocó en una demanda por su despido del ahora ejecutivo zaragocista, que hasta junio no pudo firmar con su nuevo equipo.

Una buena plantilla del rival y con Sellés muy bien estudiado Borja también elogió la plantilla que ha confeccionado Txema Indias en su primera temporada en el Zaragoza y tampoco le va a pillar de sorpresa la apuesta de un Sellés que debuta en el rival. "Creo que es muy buena la plantilla. Si te pones a analizar jugador por jugador, son futbolistas, muchos con pasado en Primera División, en Segunda División con muy buenas temporadas, jugadores que cuando han salido al mercado se han pegado por ellos muchos equipos de la categoría. Eso quiere decir que el trabajo que se ha hecho allí es bueno. Y en cuanto al míster, sí tenemos muchísima información de lo que él ha hecho como entrenador, de cuáles son sus características, de cómo le gustan sus equipos. Tenemos más de 10 partidos de los últimos que ha disputado, o sea, tenemos muchísima información", aseguró.

Borja, de 40 años (Ávila, 1985) y que ya ha logrado ascensos a Segunda con el Mirandés y el Cartagena, que lo rozó con el Deportivo (eliminado en la promoción por el Linares) antes de ser despedido en el club gallego al comienzo de la temporada 22-23, es un entrenador vocacional, licenciado en Magisterio, con un título de profesor de autoescuela, el negocio de su padre, que nunca ejerció. Y es que, a los 23 años, empezó a saciar su hambre de entrenador en las categorías inferiores del Real Ávila, para después pasar por el filial del Valladolid, el Izarra, el Rápido de Bouzas y el Asteras Trípolis y llegar con Chema Aragón al Mirandés.

Es un técnico moderno y ambicioso, meticuloso y ordenado muy camaleónico en sus apuestas y que vive por y para el fútbol. Su gran escaparate fue el Leganés de Txema Indias, si bien en su llegada en 2023 también tuvo mucho que ver Hugo Blanco, uno de los ejecutivos de Blue Crow, la propiedad pepinera, para firmar un ascenso casi milagroso y rozar la permanencia en la élite el curso pasado y que Borja estuviera en la agenda de muchos clubs de la categoría de plata este verano tras no prorrogar su contrato en la entidad madrileña. Decidió esperar a un club de Primera, que no llegó, estuvo cerca del AVS luso y al final le convenció el Sporting, al que le ha cambiado la cara en dos partidos, con sendas victorias ante el Racing y el Valladolid.

Del equipo gris con Asier Garitano que no sabía gestionar sus ventajas a un bloque mucho más convincente, con un 4-2-3-1, dando libertad a Dubasin y reforzando el fútbol de transiciones rápidas con Otero y Gelabert que sí vio el anterior técnico. Ahora, sin embargo, el Sporting es más valiente y es más decidido, gestiona mejor sus buenos momentos y se ha levantado con Borja, que se reencuentra con Indias este domingo.