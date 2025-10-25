El exzaragocista que se retira a los 44 años, un histórico del fútbol chileno que solo jugó en el Real Zaragoza en Europa

El partido de la Primera B chilena entre San Luis de Quillota, su último equipo, y Deportes Copiapó en la madrugada del sábado marcó el adiós de Humberto Chupete Suazo, a los 44 años y tras una larga carrera de 25 como profesional en la que el Zaragoza, donde llegó cedido de Rayados de Monterrey en la 09-10, en el mercado de invierno donde siete fichajes, incluido el delantero, fueron la clave dela permanencia en Primera, supuso su única aventura fuera del continente americano, en Europa. En el Real Zaragoza anotó seis dianas en aquella media temporada donde dejó su impronta de goleador, un tremendo definidor en el área.

"Tengo una emoción tremenda de hacer lo que más amo y hacer, creo, una carrera aceptable. Así que la verdad que me voy muy contento y cumpliendo todos los sueños", dijo al retirarse, en un homenaje en el Estadio Lucio Fariña Fernández. Suazo, que jugó 25 minutos en su despedida, fue homenajeado después, donde no pudo evitar las lágrimas, teniendo en cuenta que no va a dejar el fútbol y que su idea pasa ahora por ser entrenador.

Todos los equipos de la carrera de Suazo, con 25 años de profesional. / TNT SPORTS

El Chupete, nacido el 10 de mayo de 1981 en Llolleo (San Antonio), comenzó su trayectoria tras estar en la cantera del Universidad Católica en divisiones menores y conjuntos modestos de Chile, como Nublense, su primer club profesional en el 2000, Magallanes, San Antonio Unido o Audax Italiano y su explosión en el país chileno llegó con Colo Colo, donde en dos períodos distintos anotó 77 goles. En 2007 fue traspasado al Monterrey mexicano, que pagó 5 millones de dólares. Allí se transformó en leyenda, con 121 goles oficiales para el club y de donde llegó cedido al Zaragoza en enero de 2010, con opción de compra de seis millones, que no fue ejecutada.

Suazo celebra un gol ante el Mallorca en La Romareda en abril de 2010. / JAIME GALINDO

Sus goles en el equipo dirigido por José Aurelio Gay llegaron en las victorias ante el Tenerife, el Getafe (2), en su mejor partido en el que lució una camiseta de apoyo a Chile tras un terremoto, y el Málaga y en los empates contra Valladolid y Mallorca, y fueron determinantes con 11 puntos en la pelea por salvarse y con una lesión de hombro en sus últimos partidos de zaragocista. Dio además tres asistencias en sus 17 partidos de blanquillo.

Su palmarés

La afición blanquilla vio al Chupete celebrando los goles tapándose a los oidos, pero regresó a Rayados, donde estuvo hasta 2014 y con dos temporadas más en el Colo Colo chileno para retirarse de forma provisional y volver a San Antonio Unido, jugar en Santa Cruz, Deportes La Serena y regresar a San Luis de Quillota en 2021, 20 años después de su paso por ese equipo, donde ya ha dicho adiós. En total, casi 500 partidos como profesional en diferentes equipos y 217 goles, a los que hay que añadir los 60 con Chile y 21 tantos, para ser un histórico de la selección roja. Ha sido además cuatro veces campeón de la Liga chilena, con dos Aperturas de México con Monterrey, con el que conquistó tres títulos de la Champions de la Concacaf. Además, fue designado mejor goleador del mundo por la IFFHS en 2006