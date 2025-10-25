No hay perdón para Paul Akouokou, Apelación mantiene los cuatro partidos de castigo

No hubo perdón para Paul Akouokou, ya que el Comité de Apelación mantiene los cuatro partidos que le impuso el Comité de Disciplina el pasado miércoles por golpear y romper el monitor del VAR al final de la primera parte del duelo ante la Cultural Leonersa, acción por la que fue expulsado en el descanso. Apelación considera que la sanción es la mínima posible al juzgar la acción como grave (Artículo 105, de 4 a 10 encuentros de castigo) y no considera un atenuante las disculpas del futbolista costamarfileño, que se perderá de este modo los duelos ante el Sporting, la Mutilvera en Copa, el Deportivo y el Granada para volver en el derbi ante el Huesca el 16 de noviembre. El Real Zaragoza debe valorar si acudir al Tribunal de Arbitraje del Deporte, aunque es probable que no lo haga, y el castigo por ahora es definitivo.

No es el de Paul el primer caso de golpear el monitor del VAR, ya que Luis Suárez (Almería), Mohamed Bouldini (Levante) o Ilias Akomach (Villarreal) lo hicieron estando en esos equipos, pero no lo dejaron inservible tras ese golpe, lo que sí sucedió con Iago Aspas (Celta), que hasta lo tiró al suelo, pero el colegiado no lo reflejó entonces en el acta.

"Este comité considera que la conducta descrita en el acta arbitral encaja perfectamente en el tipo previsto en el citado artículo 105, al constituir un comportamiento contrario al buen orden deportivo. Asimismo coincide con el Comité de Disciplina al calificar la conducta como grave", asegura Apelación, que como el anterior comité también depende de la Federación Española de Fútbol. "No consta en el expediente prueba alguna que permita tener por acreditado un comportamiento posterior del jugador que pueda considerarse espontáneo, inmediato y encaminado directamente a mitigar el daño causado o mitigar sus consecuencias", asegura apelación sobre el atenuante de arrepentimiento que justificó el Zaragoza por las palabras del costamarfileño en redes sociales, en Instagram, el domingo.

Disciplina aplicó en su sanción el artículo 105 de los estatutos federativos para castigar con cuatro encuentros al marfileño "por conductas contrarias al buen orden deportivo". Paul ya se disculpó a través de las redes sociales por su comportamiento frente a la Cultural. "Sé que decepcioné a mucha gente, pido disculpas por el gesto, sobre todo a ustedes, nuestros aficionados. Quise darlo todo, pero perdí el control al golpear el VAR y dejé al equipo en la primera parte. Me arrepiento de verdad. Gracias a los que siguen creyendo en nosotros, prometo levantarme y honrar esta camiseta", escribió en su cuenta de Instagram.

El acta redactada por Dámaso Arcediano Monescillo recogió que Paul Akouokou, que ya había visto una amarilla antes, fue expulsado al descanso con tarjeta roja directa «por golpear el monitor del sistema VAR cuando se dirigía al túnel de vestuarios tras la finalización de la primera mitad, quedando la pantalla dañada y sin posibilidad de mostrar imagen alguna». El colegiado reflejó que «en el momento de entrar al túnel de vestuarios observo el daño ocasionado en la pantalla y, durante el descanso, a instancias del VAR, recibo la información sobre el jugador responsable de la acción».