El 'Pingüino' amenaza al Zaragoza de Sellés

Cuatro jornadas consecutivas lleva marcando Jonathan Dubasin, que ha empezado la temporada como un tiro, más certero y fino que nunca, con cinco dianas en total y dos asistencias, una pieza clave en el Sporting y unos datos que le aproximan a la importancia de Mbappé en el Real Madrid. Ante el Real Zaragoza, al que ya le clavó un puñal en el corazón en el descuento en la visita del Sporting en La Romareda, empatando ese duelo en marzo que empezó a marcar el fin de la etapa de Ramírez en Zaragoza, que caería dos semanas después para que llegara Gabi, buscará su quinta cita seguida marcando y es la gran amenaza en el primer partido de la era Sellés y para intentar abanonar cuanto antes la zona peligrosa de la tabla.

Dubasin, además, no sabe lo que es perder con el Zaragoza, dos empates con el Albacete en la 22-23, una victoria con el Oviedo en el tramo final de la 23-24 y otro triunfo en El Molinón y el mencionado empate en La Romareda el curso pasado.

Ante un Zaragoza colista que suma 17 goles en contra, de los peores en esa faceta en la categoría de plata, acribillado en las dos últimas citas, con hasta nueve, con cuatro del Almería y cinco por la Cultural, el desborde, la polivalencia y la velocidad del extremo nacido en La Seu d'Urgell suponen una clara señal de peligro. Y es que Dubasin, al que Borja Jiménez le está dando plena de libertad de movimientos, partiendo desde la derecha, pero con todo el frente de ataque intercambiando posiciones con Gelabett y Gaspar, para mostrar su rapidez en las transiciones sportinguistas, ha empezado la temporada lanzado, mejorando con su nuevo entrenador ya la aportación que tenía con Asier Garitano, que encorsetaba mucho más su fútbol.

Mejor que en el Albacete

Ha marcado ante el Albacete, el Castellón, en los dos últimos duelos, con derrota, de Asier Garitano y con Borja ha prolongado su cuenta con otra diana ante el Racing y la última en Valladolid, donde también dio una asistencia y forzó un penalti en un partidzo con mayúsculas del ilerdense. Un tanto ante el Córdoba en el estreno liguero y otro pase frente al Burgos completan su balance, el mejor provisional en este tramo de Liga desde que llegó al fútbol profesional español, al Albacete en 2022, donde Rubén Albés le exprimió su mejor rendimiento, con una gran temporada, en la que anotó 10 dianas en Liga (otra más en Copa) y repartió siete asistencias, un balance atronador que supuso su fichaje por el Basilea por tres millones de euros.

Sus números hacen que él y el madridista Mbappé (este con 10 dianas) sumen cifras similares en cuanto a repercusión en sus equipos. En concreto, en su capacidad para dar más puntos a en este inicio de temporada. Dubasin ha logrado transformar sus cinco goles en seis puntos para el Sporting en diez partidos disputados

Ahora, con solo 10 jornadas, está a un nivel superior que entonces.

El caso es que Dubasin, formado en la cantera del Girona, con cesiones al Figueres, al Costa Brava y a la SD Logroñés, esta en Primera RFEF en la 21-22 y donde ya ofreció una buena versión, explotó tras salir del club gerundense y firmar por el Albacete en la 22-23 para que el Basilea pagara tres millones por él al acabar ese curso, donde estuvo muy lejos en el conjunto suizo, por la adaptación a ese fútbol y las lesiones, de lo mostrado en el Carlos Belmonte, y en el final de la temporada 23-24 se marchara cedido al Oviedo.

No tuvo ningún reparo el curso pasado en llegar al Sporting y reunirse de nuevo con Albés, para jugar en el eterno enemigo, con una apuesta fuerte, primero cedido, y en verano, tras un primer curso 24-25 ya brillante (8 goles y 9 asistencias), pagando una opción de compra de 1,5 millones, que está demostrando ser una buena inversión, mejorando lo ofrecido en su primer año de rojiblanco. "Creo que no he logrado mi techo, que puedo ser mucho mejor jugador de lo que mostré en Albacete. Soy muy joven y aún hay bastante espacio para crecer con la idea de jugar algún día en Primera en España, que es mi objetivo y mi sueño y el de muchos. Yo confío mucho en mí, en el trabajo, y espero lograrlo algún día", decía en una entrevista a este diario hace un año, recién empezada su etapa en el Sporting en este diario. Por el momento, es la gran amenaza del Zaragoza