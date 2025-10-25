El Real Zaragoza paga los 120.000 euros y se hace con Saidu en propiedad

Saidu ya es, a todos los efectos, jugador en propiedad del Real Zaragoza. El club aragonés ha ejecutado esta misma semana la opción de compra que tenía sobre el mediocentro y anunciará en las próximas horas su adquisición hasta 2030.

El acuerdo estaba apalabrado desde hace algunas semanas, pero faltaba que el Zaragoza desembolsara los 120.000 euros (los 150.000 en los que quedó establecida la opción de compra en el contrato de cesión desde Dansoman Wise menos los 30.000 que el club acometió en verano para asegurarse el tercer préstamo del futbolista), algo que se ha llevado a cabo esta misma semana.

De este modo, Saidu, una de las escasas buenas noticas del nefasto inicio de temporada del equipo, pasa a ser jugador en propiedad del Zaragoza, que le aplica el salario mínimo pero con numerosos objetivos factibles que incrementarian considerablemente su ficha, con una cláusula de rescisión de 10 millones de euros mientras el equipo esté en Segunda División y de 20 en Primera. No hay nada estipulado en caso de descenso a Primera RFEF.

Saidu, que mantendrá ficha del filial. ha logrado, con apenas 20 años, instalarse en el primer equipo del Real Zaragoza. Tras una espectacular pretemporada en un puesto, el de central, en el que nunca había jugado, convenció de inmediato a Gabi, que ya no permitió que volviera al filial. Pero es en el mediocentro, su lugar natural, donde el africano ofrece su mejor versión. De físico portentoso, enorme despliegue, buen trato de balón y potente disparo, Saidu es un ganador de duelos que se ha convertido en pieza básica, si bien no ha sido titular en los dos últimos partidos. Se quedó fuera del once en Almería (4-2) por un virus y Larraz lo dejó en el banquillo ante la Cultural (0-5) para darle entrada en la segunda parte y convertirse en lo más salvable de una escuadra cadavérica.