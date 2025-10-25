Saidu celebra su contrato con el Real Zaragoza: "No tengo palabras, soy muy feliz"

El jugador mostró su felicidad a través de un vídeo publicado por el club en el que el futbolista recibió la felicitación de toda su familia. "No tengo palabras, soy muy feliz por haber frimado mi primer contrato en el fútbol profesional en el primer equipo de un club tan importante como el Real Zaragoza", subraya el mediocentro, que celebra haber dejado atrás "momentos muy duros" para su familia "pero estamos mejor y haré todo lo posible para honrarles".

El ghanés reconoce que es "duro" estar tan lejos de los suyos, pero tiene claro que "la vida del futbolista es así" y muestra su deseo de revettir la actual situación del equipo. "Me encantaría que el Zaragoza saliera adelante para ser el mejor del equipo".

"Me encantaría que el Zaragoza saliera adelante para ser el mejor del equipo"

Sus familares pasaron uno a uno para felicitar al zaragocista, al que agradecieron el esfuerzo y desearon lo mejor para el futuro. "Eres nuestra esperanza, ahora entendemos cuándo nos decían que teníamos una joya en la familia y había que cuidarle mucho", añade.

Saidu firma su contrato profesional con el Real Zaragoza

Su padre deseó a Saidu "toda la felicidad y buena suerte de Sadio Mané" y su madre le trasladó que "estamos muy orgullosos de ti",

La sucesión de mensajes emocionó al zaragocista, que recordó los "tiempos difíciles" que vivieron, pero "el momento ha llegado y esoy muy centrado en el fútbol y en el Zaragoza".