Sellés convoca a los 24 disponibles en su primera lista

Rubén Sellés ha hecho oficial su primera lista como entrenador del Real Zaragoza y ha convocado a los 24 jugadores disponibles para el duelo ante el Sporting de este domingo, incluidos Hugo Pinilla y el meta Obón, ambos del Deportivo Aragón, y Saidu, sobre el que se ha ejecutado la opción de compra y ya es a todos los efectos del primer equipo, aunque seguirá con dorsal del B. Las bajas son las previstas, con Keidi Bare y Paulino por ausencias médicas, y Paul Akouokou y Juan Sebastián, por sanción.

Convocatoria ante el Sporting de 24 jugadores. / REAL ZARAGOZA

Bakis, que había sido descarte por decisión técnica ante la Cultural Leonesa, regresa a la convocatoria, ya que es un jugador muy conocido cuerpo técnico de Sellés, para Toni Astorgano en concreto, analista de vídeo que avaló su fichaje por el Andorra cuando era segundo de Eder Sarabia. Kosa regresa también a la lista, aunque Sellés tendrá que hacer un descarte antes del partido de este domingo a las 18.30 horas en Gijón

Mientras, Paulino, por una rotura de fibras en el isquio hace tres semanas (se ha perdido los duelos ante el Córdoba, el Almería y la Cultural) y que empezó a dejarse ver con el grupo a mediados de semana, para retirarse en las últimas sesiones, lo que no augura buenas noticias en su caso, y Keidi Bare, operado la semana pasada de apendicitis, son las ausencias por temas físicos y Juan Sebastián cumple el partido de sanción por su roja ante la Cultural y Akouokou el primero de los cuatro encuentros de castigo por su expulsión tras golpear el monitor del Var.