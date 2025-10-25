Sellés, la cuarta promoción al fútbol profesional español que concede el Real Zaragoza

Hasta 23 entrenadores incluido el recién arribado Rubén Sellés ha tenido el Real Zaragoza desde que bajó en 2013, contando ahí que Víctor Fernández llegó dos veces y a los que subieron del filial, César Láinez, Iván Martínez y Emilio Larraz, o estaban ya en el club, como David Navarro, que era segundo de Víctor. Todo un aluvión de técnicos que ha propiciado que el club aragonés haya supuesto la primera oportunidad en el fútbol profesional para muchos y, sin contar en esa escala a esos cuatro que ya estaban en la entidad y que tomaron las riendas.

Sellés, entre los 18 técnicos distintos que vinieron de fuera de la SAD, es el cuarto al que el Zaragoza le concede la oportunidad de dirigir a un club en el fútbol profesional español, en Primera y Segunda, que para eso integran la LaLiga, antes LFP. Algo que antes sucedió con Ranko Popovic, Imanol Idiakez y Gabi Fernández.

Sellés, que pasó como entrenador o asistente por Noruega (Stromsgodset) Azerbaiyán (Baku y Qarabag), Dinamarca (Aarhus y Copenhague), Grecia (Aris de Salónica), Rusia (Shinnik Yaroslav) o Inglaterra, en el Southampton y que entre todas esas etapas solo intercaló en España una breve experiencia como primer míster en el Juvenil B del Valencia durante cuatro meses en la 20-21, ha dirigido en la Premier al Southampton, durante unos meses y con el que no evitó el descenso en la 22-23, y en la Championship al Hull el año pasado, logrando la permanencia en la segunda vuelta, y su breve paso por el Sheffield United de cinco partidos en este curso antes de su cese, además de estar año y medio en la League One, la Tercera inglesa, en el Reading,

Se estrena Sellés en el fútbol profesional español como en la 14-15 hizo Popovic, que venía de dirigir en Serbia (Spartak Subotica) y en Japón (Oita Trinita, Machida, Tokyo y Osaka) antes de relevar a Víctor Muñoz en noviembre de 2014 y llevar al equipo a la promoción y a quedarse a siete minutos de subir en el estadio de Gran Canaria. La zaragocista ha sido la única experiencia en España de Ranko, que después ha pasado por Tailandia (Burinam), India (Pune), Austria (SKN St. Pölten), Serbia (Vojvodina) y Japón de nuevo (Machida y Kashima). Ahora está sin equipo.

Imanol Idiakez, la apuesta de Lalo tras la espantada de Natxo González y de no lograr el ascenso en 2018, solo había dirigido en Segunda B (Lleida, Toledo, Guijuelo, Poli Ejido y Sanse) y en Chipre, durante dos años al AEK Larnaca, cuando llegó al Zaragoza y cayó despedido tras 10 jornadas. Después, ha estado en el Larnaca otras dos veces, donde de hecho se encuentra en la actualidad, el Leganés y el Deportivo además de ser asistente de Emery en Villarreal.

Mientras, Gabi solo había dirigido al Getafe B y en un breve paso antes al juvenil de ese equipo cuando el Zaragoza le llamó en marzo y tuvo que alcanzar un acuerdo con el club azulón que incluía la cesión de Liso con opción de compra voluntaria para traer al madrileño. Logró la salvación el curso pasado en 11 citas y fue destituido tras nueve jornadas y el peor arranque de la historia en Segunda.

Amplia variedad

Los otros 14 entrenadores distintos que llegaron en esta etapa desde fuera del club tenían ya experiencia profesional en España. Algunos tanta como Víctor Fernández, leyenda en el equipo zaraocista y el entrenador más laureado y que más lo ha dirigido, o Lucas Alcaraz, con más de 600 partidos en el fútbol español, Paco Herrera, más de 500, JIM, Escribá o Víctor Muñoz, que acumulaban varias temporadas en la élite. Otros habían pisado poco esa parte profesional, ya que Carcedo solo llevaba 21 partidos, en el Ibiza, Luis Milla solo 26 partios, en el Lugo, Natxo González, 58 entre Reus y Alavés, Ramírez, 61 en el Sporting. La lista la completan Carreras, Agné y Baraja, que rondaban o superaban la centena de partidos Segunda al llegar (el Pipo pisó Primera después con el Valencia), Julio Velázquez, que a diferencia de estos sí había estado en la élite nacional de forma fugaz (Alavés) cuando vino.