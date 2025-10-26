Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pomares: "Tenemos que ser más detallistas"

El lateral del Real Zaragoza lamenta que "ahora parece que no tiene mérito, pero hacemos muchas cosas bien"

Pomares disputa un balón con Otero durante la primera parte.

Pomares disputa un balón con Otero durante la primera parte. / JUAN PLAZA / LA NUEVA ESPAÑA

Carlos Pomares, lateral del Real Zaragoza, lamentó, en declaraciones a Aragón Deporte, la derrota porque, en su opinión, el equipo no la mereció: "He sufrido más en otros partidos fuera de Zaragoza y la prueba es que nuestro portero apenas ha tenido que emplearse y once contra once hemos dominado la mayo parte de las facetas del juego".

El defensor, que sufrió en la primera parte la agresión de Dubasin que le costó la expulsión al atacante del Sporting, cree que se hicieron méritos para no caer en El Molinón: "Parece que no tiene mérito, pero hacemos muchas cosas bien, pero hay que ser más detallistas" y tiene claro que "tenemos que seguir remando".

