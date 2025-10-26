Radovanovic, con lesión muscular y Tachi y Valery, con molestias
El serbio se rompió y apunta a varias semanas de baja, mientras que los problemas de los otros dos parecen menores
El Real Zaragoza pagó un duro peaje en forma de lesiones en el partido ante el Sporting, ya que Radovanovic acabó lesionado con lo que apunta a ser una rotura muscular y le dejaría de baja varias semanas, no menos de tres, mientras que los problemas musculares que arrastraron Tachi, en el gemelo, y Valery, en el aductor, parecen menores y más fruto de la fatiga que de que haya lesión, aunque sobre todo con el defensa madrileño no es descartable que se le hagan pruebas, que serán seguras con el serbio para confirmar la rotura.
"Rado es similar a lo que ha pasado con Otero (el jugador del Sporting que se marchó lesionado), ya que notó algo y Tachi parece más fatiga en ese gemelo y Valery también", dijo Sellés tras el choque.
De momento, el Zaragoza tiene para el choque del próximo domingo ante el Deportivo seguras las bajas de Keidi Bare, tras su apendicitis, y Paul, que debe cumplir tres partidos más de sanción por su expulsión ante la Cultural (sumará otro más de baja en la Copa ante la Mutilvera el miércoles), además de Radovanovic, que tiene todas las papeletas para ser baja. Antes de la visita del equipo gallego al Ibercaja Estadio, el Zaragoza juega la Copa el miércoles en la primera ronda ante el equipo navarro del Mutilvera.
Paulino, que volvió un tramo con sus compañeros esta semana, notó de nuevo molstias y es factible que acumule alguna semana más de baja tras su rotura muscular en el isquio, mientras que Sellés recupera a Juan Sebastián, que cumplió ante el Sporting castigo por su expulsión ante la Cultural.
