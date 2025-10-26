El uno a uno del Real Zaragoza. Marcos Cuenca, el mejor del desigual estreno con Sellés

El Real Zaragoza mostró dos caras en El Molinón, convincente y con méritos hasta el descanso, pese a irse con desventaja, y peor después, contra un enemigo con 10. Marcos Cuenca, en su retorno al once (Sellés hizo hasta seis cambios) fue el zaragocista más incisivo hasta que le duró el físico, con un buen partido también de Francho y convincente de Aguirregabiria y sobrio el de Adrián en su retorno bajo palos. Lo peor, Rado, lesionado, Guti y los relevos de Dani Gómez, Pau, Moyano y Kodro.

Adrián Rodríguez | 6 |

Sobrio. No pudo hacer nada en el gol y estuvo seguro en el resto de acciones.

Aguirregabiria | 6 |

Convincente. Fue a más en el partido, subió y demostró nivel. Peor en los centros.

Insua | 5 |

Sufridor. Lo pasó mal a su espalda, aunque supo mantener cierta solidez.

Radovanovic | 3 |

Lesionado. No estuvo bien antes de la lesión y demostró que es casi de cristal en lo físico.

Pomares | 5 |

Intenso. Cumplió de lateral, forzó la roja a Duba, y de central. Peor con el balón.

Tachi | 4 |

Irregular. Mejor en el medio que cuando pasó al eje, se retiró con molestias.

Francho Serrano | 6 |

Mejorado. Apareció mucho en la primera parte y el equipo lo notó. Bajó después.

Valery | 4 |

Escaso. Mejoró algo pese a jugar en la izquierda, pero está lejos de donde debe.

Marcos Cuenca | 6 |

Incisivo. Fue el que más peligro llevó, con varias ocasiones, y acabó fundido

Guti | 3 |

Flojo. Se entregó, pero estuvo mal con el balón, tanto en el juego como en la estrategia.

Soberón | 5 |

Trabajador. Rozó el gol y le anularon otro en una buena vuelta a la titularidad.

También jugaron

Saidu |5| Polivalente

Dani Gómez |3| Pobre

Pau Sans |3| Equivocado

Sebas Moyano |3| Lánguido

Kodro |3| Invisible