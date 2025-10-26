Rubén Sellés: "Espero que la afición haya visto un Real Zaragoza reconocible"

Los esperanzadores destellos que dejó el nuevo Real Zaragoza de Rubén Sellés se fueron difuminando en una segunda parte de horror y que desembocó en la primera derrota del valenciano al frente del equipo aragonés. En un encuentro de dos caras, el entrenador de los blanquillos prefirió ver el vaso medio lleno. «Hemos visto rasgos de lo que queremos ser», subrayó.

«Veníamos a competir y tener buenas sensaciones. En la primera parte lo hemos hecho, pero hemos cometido un error en un córner que no podemos cometer», comenzó su análisis un Sellés que cree que «hay argumentos para seguir compitiendo». «Hemos visto un equipo con identidad y que sabía a lo que quería jugar. No es perfecto, pero este va a darlo todo. Espero que todos los aficionados hayan visto un Real Zaragoza reconocible, que ha querido jugar y ser vertical», añadió el técnico blanquillo.

Sin embargo, la realidad es que cuando al Real Zaragoza se le puso el partido de cara y tuvo que tener la pelota, los aragoneses fueron un equipo sin ideas. «Lo que menos me ha gustado es gestionar la superioridad. Nos hemos desorganizado tras los cambios. La lesión de Tachi nos ha descolocado. Hemos permitido que el rival controlara el tempo del partido, con faltas que no teníamos que hacer y que paraban el ritmo. Estamos decepcionados. Después de cómo se había puesto el partido no hemos encontrado nuestro momento ni las situaciones», valoró el valenciano.

Sorprendió la decisión de Sellés de colocar tras el cambio de Valery a Saidu como lateral izquierdo. «Hemos puesto a Saidu por fuera porque nos podía ayudar con las conducciones y también metiéndose hacia el centro que tiene dentro de su pequeña anarquía. El partido estaba para llegar desde el lado de Martín (Aguirregabiria)», explicó el técnico.

Rubén Sellés, consciente de la importancia del balón parado en segunda División, seguro que no está contento con lo que se vio en El Molinón en ninguna de las dos porterías. «Hemos tenido una situación muy clara de remate que ha sacado el portero. Cuando hemos sacado en corto hemos generado peligro. Lo habíamos trabajado, pero debemos seguir y convertirlo en un bastión ofensivo y defensivo y no conceder goles como hoy. Queremos que el equipo se sienta cómodo defendiendo y peligroso atacando», detalló.

No quiso entrar demasiado el entrenador en la polémica por el gol anulado a Soberón. «Esas situaciones son dignas de debate. No seré yo quien ponga eso como excusa. Podríamos haberlo hecho un poco mejor y llevarnos algo de El Molinón», cambió de tema un Sellés que fue bastante claro cuando fue preguntado por los 0 minutos de jugadores como Samed Bazdar o Hugo Pinilla. «Tenemos un análisis de plantilla y hemos pensado que en las situaciones que hemos tenido otros nos podían dar mejores soluciones. Si hubiera metido a Bazdar o Pinilla, hablaríamos de otros jugadores. Esto es muy largo y los dos están tan cerca como cualquier otro. Los salvadores son los que no juegan», acabó.