Bosnia vuelve a llamar a Bazdar, que no estará en el derbi

Era esperada la noticia, pero ya está confirmado que Samed Bazdar no estará en el derbi del Real Zaragoza en el Ibercaja Estadio ante el Huesca del 16 de noviembre (domingo, 21.00 horas), por haber sido llamado con la selección de Bosnia, ya que Sergej Barbarez ha incuido al delantero serbio, nacido en Novi Pazar y que hace un año decidió cambiar de selección, entre los convocados para el doble duelo clasificatorio que el equipo disputará ante Rumanía el 15 de noviembre y ante Austria el 18 de este mes.

Bazdar, que no tuvo ni un solo minuto en el estreno de Rubén Sellés en el banquillo en Gijón tras ser titular en el único partido de Emilio Larraz, frente a la Cultural Leonesa, no está viviendo una buena temporada en el Zaragoza después de no salir en verano, pese a haber una oferta de traspaso del Rubin Kazan ruso y varias de cesión, de Bélgica o Portugal, todas rechazadas por el club blanquillo. Ha tenido 200 minutos solo hasta ahora, con siete encuentros jugados y un gol al Andorra. Fue titular ante el Castellón con Gabi y frente a la Cultural con Larraz y se perdió ya por estar con su selección los encuentros frente al Valladolid y el Almería.

Lista de Bosnia para los dos partidos de noviembre. / FEDERACIÓN BOSNIA

En Bosnia, sin embargo, es fijo, ya que ha jugado nueve partidos, con una diana desde que en octubre de 2024 cambió de selección. El delantero estará disponible ante el Granada en el Nuevo Los Cármenes el domingo 9 y después se incorporará con su selección para el duelo del sábado 15 en tierras bosnias ante Rumanía y para el partido del martes 18 en Austria en las dos últimas jornadas del Grupo H de clasificación para el Mundial. Bosnia es segunda, a dos puntos de Austria, líder con 15 y con tres de ventaja sobre Rumanía, que tiene 10, por lo que estos dos encuentros son decisivos.